El príncipe Harry contra la prensa: "Hicieron la vida de mi esposa un infierno"

El duque de Sussex testificó en el Tribunal Superior de Londres y afirmó que la cobertura mediática convirtió la vida de su esposa en un “infierno absoluto”.
El príncipe Harry declaró este miércoles en el Tribunal Superior de Londres en el juicio que enfrenta a la editorial Associated Newspapers Ltd, dueña de Daily Mail y The Mail On Sunday, acusado junto a otros demandados de prácticas ilegales para obtener información privada. Durante su testimonio, el duque de Sussex sostuvo que la prensa británica afectó de manera directa la vida de su esposa, Meghan Markle.
Según explicó, los artículos publicados por esos medios generaron un nivel de presión constante que impactó tanto en su vida personal como familiar. Harry señaló que, en distintos momentos, la cobertura fue persistente y que incluyó ataques que consideró injustificados, lo que lo llevó a cuestionar la falta de respuestas por parte de los organismos de control.
Los tabloides, por su parte, negaron las acusaciones y afirmaron que sus reportajes se basaron en fuentes legítimas. La defensa de la empresa sostuvo que no hubo hackeo de teléfonos ni métodos ilícitos, argumento que forma parte central del proceso judicial.
Durante la audiencia, Harry afirmó que el objetivo del juicio no es económico sino institucional. Dijo que busca una disculpa formal y que se establezcan responsabilidades claras para evitar que situaciones similares se repitan con otras personas.
El príncipe también vinculó su postura con experiencias del pasado y recordó el rol de la prensa en la persecución mediática que sufrió su madre, la princesa Diana, fallecida en 1997 en París mientras huía de paparazzi. Para Harry, ese antecedente influyó en su decisión de avanzar judicialmente.
El juicio continúa en Londres y se espera que en las próximas jornadas declaren otros demandantes, entre ellos el músico Elton John y su esposo David Furnish.
