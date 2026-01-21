El príncipe Harry contra la prensa: "Hicieron la vida de mi esposa un infierno"

Según explicó, los artículos publicados por esos medios generaron un nivel de presión constante que impactó tanto en su vida personal como familiar. Harry señaló que, en distintos momentos, la cobertura fue persistente y que incluyó ataques que consideró injustificados, lo que lo llevó a cuestionar la falta de respuestas por parte de los organismos de control.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/itvnews/status/2013935191132135881&partner=&hide_thread=false Prince Harry arrives at court to give evidence against the publishers of the Daily Mail and Mail on Sunday.



The Duke of Sussex is one of seven people suing Associated Newspapers Limited of unlawful information gathering. This is the third day of the trial. ANL strongly deny any… pic.twitter.com/0I5dgd241j — ITV News (@itvnews) January 21, 2026

Los tabloides, por su parte, negaron las acusaciones y afirmaron que sus reportajes se basaron en fuentes legítimas. La defensa de la empresa sostuvo que no hubo hackeo de teléfonos ni métodos ilícitos, argumento que forma parte central del proceso judicial.

HIKMHRCPGJEQ3LLH5QBO2HLZLQ Harry declaró durante más de dos horas en el juicio contra la editorial Associated Newspapers Ltd.

Durante la audiencia, Harry afirmó que el objetivo del juicio no es económico sino institucional. Dijo que busca una disculpa formal y que se establezcan responsabilidades claras para evitar que situaciones similares se repitan con otras personas.

2398457 La princesa Diana, madre del príncipe Harry, murió hace 29 años en París mientras era perseguida por fotógrafos.

El príncipe también vinculó su postura con experiencias del pasado y recordó el rol de la prensa en la persecución mediática que sufrió su madre, la princesa Diana, fallecida en 1997 en París mientras huía de paparazzi. Para Harry, ese antecedente influyó en su decisión de avanzar judicialmente.

El juicio continúa en Londres y se espera que en las próximas jornadas declaren otros demandantes, entre ellos el músico Elton John y su esposo David Furnish.