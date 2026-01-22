El Automóvil Club Argentino (ACA) y SportClub consolidan su alianza con una nueva apertura en Flores

En este marco, el ACA estableció una alianza estratégica con SportClub, empresa líder en deporte y bienestar con más de 30 años de trayectoria en Argentina, junto a la cual inauguró una nueva sede ubicada en las instalaciones del ACA en el barrio de Flores.

Situada en José Martí 46 (CABA), la experiencia SportClub - ACA Flores, es la primera que se lanza en la Ciudad, y se suma como un nuevo punto de encuentro que combina trayectoria e innovación, dando un paso más en el plan de expansión nacional que idearon ambas organizaciones.

En el nuevo espacio SportClub de Flores, la comunidad de socios ACA y socios SportClub, tendrán a su disposición una superficie de más de 1.500 metros cuadrados, equipamiento de última generación, salón de musculación técnica y áreas de entrenamiento de SportFuncional.

La sede cuenta, además, con vestuarios y duchas, garantizando una experiencia de primer nivel en cada etapa del entrenamiento y con la garantía de calidad que define a las instalaciones de SportClub.

El espacio es apenas el comienzo de un ambicioso plan de aperturas en el marco de la alianza entre el ACA y SportClub: un recorrido que busca llevar esta propuesta de valor a diversos puntos del país y promover hábitos saludables en todo el territorio.

Durante este primer ciclo de trabajo conjunto, miles de socios del ACA ya se han incorporado a la vida deportiva a través de esta unión, haciendo uso de los beneficios exclusivos que la institución ofrece para facilitar el acceso a una vida más activa.

La meta del proyecto es sumar a la red de servicios más importante de la Argentina la infraestructura deportiva líder del mercado, acercando beneficios exclusivos pensados para los socios del ACA.

Más servicios y público joven

“Con esta alianza estamos logrando dos objetivos simultáneos”, aseguró César Carman, presidente del ACA. “Por un lado, ampliar la gama de servicios que brindamos a los asociados acercándolos al mundo del bienestar. Por el otro, apelar a un público joven que se está acercando al Club a través de estos proyectos innovadores”, agregó.

En este sentido, Carman destacó que “el ACA del siglo XXI que estamos construyendo sigue tomando forma, donde sostenemos la calidad y la excelencia que nos distinguió durante 120 años, junto con el despliegue de nuevas propuestas que atraigan cada vez más socios”.

Dardo De Marchi de SportClub, por su parte, resaltó la solidez del vínculo: “Es un orgullo seguir expandiéndonos de la mano de una institución tan emblemática como el ACA. La apertura en Flores es un paso más en un recorrido que recién empieza y que tiene muchas aperturas por delante”.

Asimismo, subrayó el compromiso de llevar bienestar a cada rincón del país: “Ponemos siempre al socio en el foco; esta alianza nos impulsa a seguir proyectando espacios donde el deporte sea el eje, respaldados por la confianza de una comunidad tan grande y federal como la nuestra”