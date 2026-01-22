Compras en el exterior: las importaciones vía courier crecieron 275% y superaron los US$894 millones en 2025

Durante el segundo semestre del año, las importaciones se mantuvieron en torno a los US$100 millones mensuales. En diciembre, impulsadas por las compras navideñas y el cobro del aguinaldo, se registró un nuevo máximo histórico: US$105 millones, lo que representó un aumento del 179,6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Desde Analytica explicaron que el fuerte crecimiento responde, en parte, a una mayor facilidad operativa del sistema courier y a un contexto de mayor previsibilidad para las compras al exterior por parte de los consumidores.

Envíos puerta a puerta: cuáles son las condiciones para comprar por courier

Desde 2024, los envíos realizados a través del sistema puerta a puerta cuentan con nuevas condiciones:

El peso máximo permitido por paquete o pieza postal es de 50 kilos.

El valor máximo por envío es de hasta US$3000.

No existe un límite en la cantidad de envíos por courier.

En el caso de los “pequeños envíos”, el tope es de tres unidades por envío y hasta cinco envíos anuales por persona.

En materia impositiva, los envíos de hasta US$400 están exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, aunque el IVA debe abonarse en todos los casos.

Además, al recibir un paquete enviado por courier no es necesario registrarlo en la web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Ese trámite solo es obligatorio cuando el envío se realiza a través del Correo Argentino.

Qué productos no se pueden ingresar al país

La ARCA supervisa las compras internacionales para evitar el ingreso de mercadería prohibida o destinada a fines comerciales. Entre los productos que no pueden importarse se encuentran:

Mercadería con fines comerciales o industriales.

Armas de fuego, salvo con autorización previa de la ANMaC.

Explosivos, inflamables y estupefacientes.

Bienes arqueológicos y culturales protegidos.

Electrodomésticos de línea blanca, como cocinas, estufas, hornos, lavavajillas y aires acondicionados. Los electrodomésticos pequeños sí están permitidos.

