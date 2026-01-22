Compras en el exterior: las importaciones vía courier crecieron 275% y superaron los US$894 millones en 2025

El servicio puerta a puerta creció casi 275% en 2025, con un récord de US$894 millones en compras y diciembre alcanzando US$105 millones.
Las compras de particulares en el exterior mediante el sistema courier alcanzaron un récord histórico en 2025. El uso del servicio puerta a puerta se incrementó un 274,2% respecto de 2024 y acumuló pagos por US$894 millones, según estimaciones de la consultora Analytica.
Durante el segundo semestre del año, las importaciones se mantuvieron en torno a los US$100 millones mensuales. En diciembre, impulsadas por las compras navideñas y el cobro del aguinaldo, se registró un nuevo máximo histórico: US$105 millones, lo que representó un aumento del 179,6% en comparación con el mismo mes del año anterior.
Desde Analytica explicaron que el fuerte crecimiento responde, en parte, a una mayor facilidad operativa del sistema courier y a un contexto de mayor previsibilidad para las compras al exterior por parte de los consumidores.
Desde 2024, los envíos realizados a través del sistema puerta a puerta cuentan con nuevas condiciones:
El peso máximo permitido por paquete o pieza postal es de 50 kilos.
El valor máximo por envío es de hasta US$3000.
No existe un límite en la cantidad de envíos por courier.
En el caso de los “pequeños envíos”, el tope es de tres unidades por envío y hasta cinco envíos anuales por persona.
En materia impositiva, los envíos de hasta US$400 están exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, aunque el IVA debe abonarse en todos los casos.
Además, al recibir un paquete enviado por courier no es necesario registrarlo en la web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Ese trámite solo es obligatorio cuando el envío se realiza a través del Correo Argentino.
La ARCA supervisa las compras internacionales para evitar el ingreso de mercadería prohibida o destinada a fines comerciales. Entre los productos que no pueden importarse se encuentran:
Mercadería con fines comerciales o industriales.
Armas de fuego, salvo con autorización previa de la ANMaC.
Explosivos, inflamables y estupefacientes.
Bienes arqueológicos y culturales protegidos.
Electrodomésticos de línea blanca, como cocinas, estufas, hornos, lavavajillas y aires acondicionados. Los electrodomésticos pequeños sí están permitidos.
