El circuito callejero del TC 2000 calienta motores: así serán los cortes en Villa Soldati

En el sur porteño, el circuito callejero se extenderá por 2.509 metros a lo largo de las avenidas General Roca y Escalada y un sector del Parque de la Ciudad. Tendrá áreas de entretenimiento y gastronomía para que los vecinos puedan disfrutarlo al máximo y en familia.

Será un espectáculo histórico: un festival con autos podrían alcanzar velocidades cercanas a los 250 kilómetros por hora en la recta principal de 952 metros sobre la avenida Roca. Ya se está trabajando en el montaje del circuito, por lo que habrá cortes y modificaciones en el tránsito a partir de mañana con el siguiente detalle:

Mañana desde las 23.30 hasta el lunes 16 de marzo a las 23:30:

Corte total de la avenida Coronel Roca entre la subida a la autopista Cámpora (a la altura de la proyección de la avenida Lacarra) y la calle no oficial ubicada 200 metros al sudoeste de la avenida Escalada.

Corte total de la bajada de la autopista Cámpora hacia la avenida Coronel Roca desde la provincia de Buenos Aires.

Corte total de la avenida Escalada entre el ingreso al Centro Comercial Parque Brown ubicado al sudeste de la avenida Fernández de la Cruz y la avenida Coronel Roca.

Corte total de las calles Pascual Pérez, Delfo Cabrera, Humberto Selvetti, Alberto Zorrilla, Jeanette Campbell, Francisco Camet, Alberto Demiddi y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente entre la avenida Escalada y 23 de Junio.

Corte total del bulevar Olímpico J. B. Zubiaur entre Delfo Cabrera y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente.

Corte total de la calle 23 de Junio entre Pascual Pérez y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente.

callejero2

Mañana desde las 23.30 hasta el miércoles 18 de marzo a las 16:

Corte total del Metrobús de la avenida Coronel Roca. Cierre total del Metrobús de ambos sentidos de la avenida Coronel Roca, desde la subida a la autopista Cámpora (a la altura de la proyección de la avenida Lacarra), hasta la calle no oficial ubicada 200 metros al sudoeste de la avenida Escalada.

Viernes 13 de marzo desde las 6 hasta el domingo 15 de marzo a las 23:

Corte total de la avenida Coronel Roca entre el retome al noreste de su intersección con la avenida Larrazábal y la bajada de la autopista Cámpora.

Corte total de la avenida Escalada entre la avenida Coronel Roca y la avenida 27 de Febrero.

Líneas de colectivos

Además, se instalarán paradas provisorias de colectivos de las líneas 47, 91 y 155 sobre la avenida Fernández de la Cruz, a metros del cruce con la avenida Escalada, ya que el tránsito por la avenida Coronel Roca, incluyendo al Metrobús, permanecerá interrumpido con motivo del fin de semana de competencia en el circuito callejero de Villa Soldati.