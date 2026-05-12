Causa Maradona: declararon dos testigos en medio de varios problemas técnicos

Debido a inconvenientes técnicos, la audiencias comenzó más tarde de lo previsto. Testificaron Marcos Correa y Oscar Franco, médicos clínico de la clínica Ipensa.
La audiencia de este martes del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro estuvo marcada por cortes, debido a problemas técnicos, y un "cuarto intermedio" de 10 minutos solicitado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón , pero se extendió por dos horas.
A la vuelta todos creían que iban a declarar los tres testigos previstos para el día, uno atrás del otro. Sin embargo, solo testificó Marcos Correa, médico clínico de la clínica Ipensa, que atendió a Maradona, en La Plata, un mes antes de su muerte .
Correa contó en su declaración que le hizo estudios de rutina a Diego por pedido de su entorno. Fue luego de que lo hayan visto desmejorado en su cumpleaños de 60 años, en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata.
También recordó que en uno de esos exámenes se descubrió el hematoma subdural en la cabeza y que al primero que le avisaron de la novedad fue al neurocirujano Leopolodo Luque, imputado en la causa, a quien definió como el “médico de confianza” de "El Diez", y aseguró que su colega “parecía que se preocupaba por el paciente”.
Recordó la actitud que tuvo el neurocirujano al tomar conocimiento de los resultados de la tomografía. “Él se acercó rápidamente al enterarse del hallazgo. Yo lo acompañé al tomógrafo para que vea la imagen... Nosotros adoptamos una conducta expectante sobre el hematoma, que no quiere decir que no lo fueran a operar nunca, pero que no se lo veía como una urgencia. Luque lo quería operar", afirmó.
Tras su declaración, hubo otro corte hasta las 14,30. A la vuelta, declaró Oscar Franco, el cardiólogo que le hizo controles médicos a Maradona en el sanatorio Ipensa en septiembre de 2020.
Su testimonio fue clave por los detalles que dio sobre el corazón de Maradona. Lo más resonante fue que aseguró que le quiso hacer un estudio complejo del corazón dos meses antes de su fallecimiento para descartar una enfermedad coronaria y Luque no quiso.
Además, afirmó que Maradona era hipertenso y que lo supo porque cuando lo atendió en septiembre estaba tomando una medicación para regularla. Sin embargo, según surge de los estudios médicos de noviembre de 2020, cuando lo internaron para operarlo de la cabeza en la Clínica Olivos, Maradona ya no tomaba esa pastilla.
En otra causa paralela a la de la muerte de Diego Maradona, su abogado Matías Morla apuntó contra las hijas del astro de fútbol en medio de la disputa legal por las marcas del astro argentino, causa que fue elevada a juicio, al sostener que "esta pelea" la tenía el exjugador con ellas "hace diez años".
En declaraciones al canal DNEWS, el ex apoderado de los derechos de imagen de Maradona, acusado del delito de defraudación por administración fraudulenta, se refirió al debate oral y público que se llevará a cabo contra Rita y Claudia, dos de las hermanas de Diego; el cuñado del letrado y ex asistente personal de Diego, Maximiliano Pomargo; la escribana Sandra Iampolvsky; y el ex administrador de las marcas, Sergio Garmendia.
“Ahora hay una medida cautelar, por lo que la marca no se puede usar. Y eso va a terminar en un juicio oral, al que yo voy a ir con todos los documentos firmados por Diego, con las hermanas y ellas también van a ir y el que gane se queda con la marca”, señaló Morla .