Causa Maradona: declararon dos testigos en medio de varios problemas técnicos

Recordó la actitud que tuvo el neurocirujano al tomar conocimiento de los resultados de la tomografía. “Él se acercó rápidamente al enterarse del hallazgo. Yo lo acompañé al tomógrafo para que vea la imagen... Nosotros adoptamos una conducta expectante sobre el hematoma, que no quiere decir que no lo fueran a operar nunca, pero que no se lo veía como una urgencia. Luque lo quería operar", afirmó.

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Tras su declaración, hubo otro corte hasta las 14,30. A la vuelta, declaró Oscar Franco, el cardiólogo que le hizo controles médicos a Maradona en el sanatorio Ipensa en septiembre de 2020.

Su testimonio fue clave por los detalles que dio sobre el corazón de Maradona. Lo más resonante fue que aseguró que le quiso hacer un estudio complejo del corazón dos meses antes de su fallecimiento para descartar una enfermedad coronaria y Luque no quiso.

Además, afirmó que Maradona era hipertenso y que lo supo porque cuando lo atendió en septiembre estaba tomando una medicación para regularla. Sin embargo, según surge de los estudios médicos de noviembre de 2020, cuando lo internaron para operarlo de la cabeza en la Clínica Olivos, Maradona ya no tomaba esa pastilla.

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Matías Morla, sobre las marcas de Maradona: “Esta pelea la tenía Diego con los hijos hace diez años"

En otra causa paralela a la de la muerte de Diego Maradona, su abogado Matías Morla apuntó contra las hijas del astro de fútbol en medio de la disputa legal por las marcas del astro argentino, causa que fue elevada a juicio, al sostener que "esta pelea" la tenía el exjugador con ellas "hace diez años".

En declaraciones al canal DNEWS, el ex apoderado de los derechos de imagen de Maradona, acusado del delito de defraudación por administración fraudulenta, se refirió al debate oral y público que se llevará a cabo contra Rita y Claudia, dos de las hermanas de Diego; el cuñado del letrado y ex asistente personal de Diego, Maximiliano Pomargo; la escribana Sandra Iampolvsky; y el ex administrador de las marcas, Sergio Garmendia.

“Ahora hay una medida cautelar, por lo que la marca no se puede usar. Y eso va a terminar en un juicio oral, al que yo voy a ir con todos los documentos firmados por Diego, con las hermanas y ellas también van a ir y el que gane se queda con la marca”, señaló Morla .