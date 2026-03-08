¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo?

Esta celebración tiene un origen obrerista; surge de la necesidad de conmemorar un Día Internacional de la Mujer al final del siglo XIX, después de la Revolución Industrial. Este fue un periodo histórico que transformo la economía y el modo de trabajo desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía.

El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas “garment workers” en inglés, organizaron una huelga en Nueva York. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Aunque, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detuvieron. Dos años más tarde, las manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos.

panyrosas La marcha "Pan y Rosas" convocó una multitud en Nueva York.

En 1908, 51 años después y bajo el eslogan “Pan y Rosas”, se manifestaron 15.000 personas por las calles de Nueva York para exigir un recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. El pan representaba la seguridad económica y las rosas, una mejor calidad de vida.

Por tanto, el origen del 8 de marzo está en las luchas de las mujeres empleadas, pero siempre se necesitan personas que concreten estas peleas y eventos que lo permitan. El día 28 de febrero de 1909 se celebró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. La fecha elegida fue el último domingo de febrero.

En el año 1910 se desarrolló la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres, y por moción de Clara Zetkin, líder del “levantamiento de las 20.000”, y de Kate Duncker se proclamó oficialmente el 8 de marzo como Dia Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908.

image.png Se esperan marcha en distintos puntos del país por el Día de la Mujer.

El 19 de marzo de 1911 se celebraba por primera vez el Día Internacional de la Mujer en países como Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza, donde se exigía además del derecho al voto, la ocupación de cargos públicos por parte de las mujeres, el derecho al trabajo, a la formación y a la no discriminación laboral.

Casi una semana después, el 25 de marzo, se produjo un grave suceso: más de 140 trabajadores murieron en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, en Nueva York. Un total de 123 trabajadoras y 23 hombres murieron, además de 70 heridos. La víctima más grande tenía 43 años y la más joven, 14 años. Esto impulsó a las mujeres a continuar la lucha.

Los movimientos feministas, durante la Revolución Rusa de 1917, también fueron muy importantes. Al momento de caer la monarquía en Rusia, un gran número mujeres se encontraban en huelga para exigir mejores condiciones de vida, además de "pan y paz". Por lo que, el gobierno provisional concedió el voto femenino el 23 de febrero de 1917, según el calendario juliano, o el 8 de marzo, acorde al calendario gregoriano.

No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países se unieron y comenzaron a conmemora el Día de la Mujer. En el año de 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.