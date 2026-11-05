Crisis en Supermercados Toledo: embargos, deudas, cheques rechazados

Para hacer frente a la falta de liquidez, Toledo vendió parte de su patrimonio inmobiliario con autorización del juzgado comercial. La empresa vendió la propiedad de la calle Estrada 5537 por US$1,5 millones y el predio de la avenida Libertad 5750 por US$3,85 millones.

Las rendiciones de cuentas presentadas en el expediente confirman que los fondos obtenidos fueron convertidos en moneda nacional para cubrir descubiertos bancarios y abonar sueldos del personal.

A pesar de la venta de activos, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata (SECZA) denunció en el concurso preventivo que la cadena no está ingresando las retenciones correspondientes a las obras sociales y prepagas, afectando la cobertura médica de los empleados.

Ante el conflicto, la jueza del caso fijó una audiencia para el 21 de diciembre y exigió la comparecencia personal del presidente del directorio de Toledo. Mientras la vía judicial avanza, las negociaciones con dos grandes empresas para vender el negocio o alquilar su fondo de comercio siguen sin acordarse.