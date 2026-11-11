El Papa León XIV llegó a Perú y comenzó la última etapa de su gira por América Latina

Posteriormente, mantuvo un encuentro con autoridades del Gobierno peruano, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Allí, pronunció el primer discurso de su visita, según el programa oficial.

Este jueves 12 de noviembre, el Sumo Pontífice encabezará, desde las 9.30 (hora de Perú, las 11.30 de Argentina), un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, donde dará otro discurso. A las 10:20 se realizará la celebración de la hora media con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. Allí oficiará su primera homilía.

Posteriormente, a las 11:30 se producirá el “Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano” en la plaza ubicada frente a la Catedral. A las 18, el Papa encabezará la Vigilia de oración con los jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, donde pronunciará otro discurso. La segunda jornada continuará a las 20, con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Robert Prevost llegó por primera vez a Perú en 1985 como misionero de la Orden de San Agustín, para desempeñar labores pastorales en Chulucanas, Trujillo y Lima. Además, fue nombrado administrador apostólico y, luego, obispo de Chiclayo (entre 2014 y 2023). Se desempeñó como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y administrador apostólico del Callao.

En 2023, Prevost fue llamado a Roma por el Papa Francisco para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos y titular de la Pontificia Comisión para América Latina, siendo posteriormente nombrado cardenal. El 8 de mayo de 2025, tras el fallecimiento de Francisco, fue elegido en el cónclave como el 267 pontífice de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de León XIV y convirtiéndose en el primer papa de origen estadounidense con nacionalidad peruana.