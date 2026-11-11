Gisela Marziotta: "La fe no se demuestra con privilegios ni con gestos para la foto"

Gisela Marziotta criticó a la carpa vip.

“La fe no se demuestra con privilegios ni con gestos para la foto. Se demuestra en la capacidad de escuchar, de acompañar y de comprometerse con el otro”.

La dirigente destacó que el encuentro en el Cottolengo Don Orione representa una oportunidad para volver a poner en el centro a las personas, especialmente a quienes suelen quedar relegadas de las prioridades de la dirigencia. “La justicia social también es esto: reconocer la dignidad de cada persona, escuchar su historia y construir una sociedad en la que nadie se sienta descartado”, explicó en su posteo.