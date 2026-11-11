Gisela Marziotta: "La fe no se demuestra con privilegios ni con gestos para la foto"

La ex diputada y directora de medios del Grupo Octubre marcó el contraste entre la carpa VIP y el encuentro del papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.
La visita del papa León XIV a la Argentina dejó imágenes que invitan a reflexionar sobre el sentido de la fe y su relación con la vida cotidiana. Por un lado, el encuentro del Pontífice con los residentes del Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde escuchó a Marta, una mujer de 78 años que compartió su historia de vida y le regaló su libro.
Pero, por otro lado, también mostró la carpa VIP organizada e instalada en Palermo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires antes de la misa, con catering y comodidades especiales para invitados del espectáculo, la política y el empresariado.
Frente a estas dos postales, Gisela Marziotta planteó la necesidad de recuperar el sentido más profundo del mensaje cristiano: la solidaridad, la humildad y el compromiso con quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.
“Hay algo muy poderoso en esas dos imágenes. Mientras Marta compartía su historia y era escuchada por el Papa, a pocos kilómetros se organizaba un espacio de privilegio para invitados especiales. Creo que vale la pena preguntarnos qué lugar ocupan los demás en nuestra manera de vivir la fe”, escribió Marziotta en su cuenta de Instagram.
“La fe no se demuestra con privilegios ni con gestos para la foto. Se demuestra en la capacidad de escuchar, de acompañar y de comprometerse con el otro”.
La dirigente destacó que el encuentro en el Cottolengo Don Orione representa una oportunidad para volver a poner en el centro a las personas, especialmente a quienes suelen quedar relegadas de las prioridades de la dirigencia. “La justicia social también es esto: reconocer la dignidad de cada persona, escuchar su historia y construir una sociedad en la que nadie se sienta descartado”, explicó en su posteo.
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