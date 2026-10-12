El Papa León XIV ya fue internado para su operación de un nódulo pulmonar

También mantuvo reuniones con Martin Krebs, nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco; Tarsicio Isao Kikuchi, presidente de Cáritas Internacional, acompañado por su secretario general, Alistair Dutton; el arzobispo estadounidense Timothy Broglio; y Michael Francis Crotty, representante permanente de la Santa Sede ante la Comunidad Económica del África Occidental.

Cómo será la intervención quirúrgica

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión que puede tener distintos orígenes, tanto benignos como malignos. Su presencia no significa necesariamente que una persona tenga cáncer. Para determinar su naturaleza, los especialistas evalúan diferentes características y antecedentes clínicos.

La neumonóloga Ana María Putruele, exjefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas José de San Martín y profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires, explicó que se trata de “una formación con características redondeadas u opacificada que se localiza a nivel del pulmón”.

Por su parte, Alejandro Garcés, infectólogo y jefe médico de Helios Salud, señaló que el llamado “nódulo solitario de pulmón” suele detectarse de manera incidental durante una radiografía o una tomografía realizada por otros motivos.

Hasta el momento, el Vaticano no brindó información sobre la técnica quirúrgica que se utilizará ni sobre la ubicación exacta de la lesión. El Policlínico Gemelli, uno de los principales centros sanitarios de Italia, dispone de instalaciones destinadas a la atención médica de los pontífices.

En relación con el establecimiento elegido para la intervención, Garcés transmitió tranquilidad y aseguró: “Estará en las mejores manos”.

Qué factores se tienen en cuenta para evaluar un nódulo pulmonar

Los médicos analizan el tamaño de la lesión, la forma de sus bordes, la presencia de calcificaciones y su densidad en los estudios tomográficos. También consideran antecedentes como el tabaquismo, enfermedades respiratorias previas y otros factores clínicos que pueden influir en la evaluación.

Putruele destacó la importancia de estudiar las características de la imagen, mientras que Garcés explicó que los nódulos con contornos regulares pueden presentar un perfil diferente de aquellos que muestran bordes irregulares o espiculados. De todos modos, aclaró: “Nunca uno puede asegurar el diagnóstico con solo la imagen”.

Otro elemento importante es la comparación con estudios anteriores. Si la lesión permanece sin cambios durante varios años, puede tratarse de un indicio favorable. En cambio, cuando se detecta por primera vez, los profesionales pueden indicar controles adicionales para observar su evolución.

Los especialistas también examinan la densidad del nódulo, que puede ser sólida, subsólida o presentar un aspecto conocido como vidrio esmerilado. Dependiendo de sus características y de los factores de riesgo del paciente, pueden solicitar estudios complementarios, como una tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada o una biopsia.

Por ahora, no se difundieron detalles médicos adicionales que permitan establecer un diagnóstico definitivo sobre la lesión del papa León XIV.