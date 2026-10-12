Robert Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de Economía 2026

Los economistas estadounidenses fueron reconocidos por sus aportes al análisis de las políticas monetarias y fiscales. La distinción destacó sus investigaciones sobre la estabilidad económica y los ciclos productivos.
Los economistas estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford fueron distinguidos con el Premio Nobel de Economía 2026, en reconocimiento a sus contribuciones al análisis de las políticas monetarias y fiscales y su impacto en los ciclos económicos.
Al explicar los motivos de la elección, la Real Academia Sueca de Ciencias destacó que los modelos desarrollados por ambos especialistas representaron un avance significativo para que las autoridades económicas puedan coordinar sus decisiones y moderar tanto los períodos de expansión excesiva como las caídas pronunciadas de la actividad productiva.
El jurado resaltó las trayectorias académicas de Hall, de 83 años, y Woodford, de 71, y el impacto de sus investigaciones en el desarrollo de nuevas herramientas para comprender el funcionamiento de la economía.
Por su parte, el presidente del comité evaluador, John Hassler, señaló en un comunicado que los estudios proporcionaron "una base teórica estable" para la gestión de las políticas económicas actuales. Estos aportes permiten mejorar la respuesta de los gobiernos frente a factores externos, como las crisis energéticas y los cambios repentinos en los patrones de consumo de los hogares.
El nombre oficial del galardón es Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel. La distinción fue creada en 1968 por iniciativa del Sveriges Riksbank, con motivo de su 300.º aniversario, y se entregó por primera vez en 1969 a los economistas Ragnar Frisch y Jan Tinbergen.
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