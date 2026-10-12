Robert Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de Economía 2026

Por su parte, el presidente del comité evaluador, John Hassler, señaló en un comunicado que los estudios proporcionaron "una base teórica estable" para la gestión de las políticas económicas actuales. Estos aportes permiten mejorar la respuesta de los gobiernos frente a factores externos, como las crisis energéticas y los cambios repentinos en los patrones de consumo de los hogares.