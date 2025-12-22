General |

El Parque Nacional Iguazú habilita la realización de "microeventos" controlados

El Gobierno Nacional autorizó la realización de festivales en áreas de uso público del parque con límite de participantes, frecuencia y medidas ambientales.

El Parque Nacional Iguazú podrá recibir microeventos tras la autorización del Gobierno Nacional establecida por la Resolución 460/2025 publicada en el Boletín Oficial, que fija condiciones para proteger el entorno natural y garantizar la seguridad de los visitantes.

Cada evento estará limitado a un máximo de 60 personas y se podrán realizar hasta dos festivales por día, siempre en áreas de uso público intensivo y dentro del horario habitual del parque, sin que se restrinja el tránsito de otros visitantes.

Vista del Parque Nacional Iguazú, espacio natural donde se autorizaron microeventos con límite de participantes y medidas de bajo impacto ambiental,

La Intendencia del parque explicó que esta medida busca agilizar la realización de actividades de pequeña escala que se desarrollan de manera sistemática sin generar impactos permanentes en el medio ambiente, mientras que expertos evaluaron que los eventos pueden desarrollarse de forma sostenible con un control operativo adecuado.

Los organizadores deberán trabajar con prestadores y concesionarios habilitados, cumplir la modalidad Cero-Impacto para residuos, evitar plásticos descartables y garantizar que los alimentos no sean accesibles para la fauna silvestre, además de impartir el Protocolo de Participación Responsable a todos los asistentes.

También se prohíbe la amplificación sonora eléctrica o a batería, el uso de drones salvo autorización especial y la instalación de estructuras fijas, permitiéndose solo elementos portátiles y desmontables, mientras que la Intendencia podrá suspender cualquier evento por motivos de seguridad, conservación o incumplimiento de las normas.

Todas las solicitudes para organizar microeventos deberán presentarse con al menos cinco días hábiles de anticipación, y la Intendencia será la encargada de supervisar que se cumplan todas las condiciones establecidas, aplicando la medida de manera excepcional y transitoria por un año desde su publicación

