¿Jeffrey Epstein está vivo y jugando Fortnite? Epic Games explicó el origen del rumor viral

La polémica se originó cuando comenzaron a difundirse capturas de un jugador identificado como “littlestjeff1”, lo que alimentó teorías conspirativas. Ante la viralización del caso, Epic Games aclaró que todo se debió a una broma: un usuario modificó su apodo dentro del juego y no existió ninguna vinculación real con Epstein.

“Hola, aquí Fortnite Oficial: esto fue una artimaña de un jugador de Fortnite”, explicaron desde la cuenta oficial en X. Además, remarcaron que los sistemas de rastreo del juego solo muestran el nombre actual de las cuentas y no conservan registros visibles de cambios anteriores.

Embed Hey Official Fortnite here - this was a ruse by a Fortnite player. A few days ago, an existing Fortnite account owner changed their username from something totally unrelated to littlestjeff1, following the revelation of littlestjeff1 as a name on YouTube. These Fortnite trackers… — Fortnite Status (@FortniteStatus) February 6, 2026

El trasfondo del episodio está vinculado a la reciente divulgación de documentos judiciales en Estados Unidos, que incluyeron correos electrónicos y nombres de usuario presuntamente utilizados por Epstein en distintas plataformas. La publicación de ese material generó revuelo en redes sociales y derivó en que usuarios adoptaran nombres similares como provocación o burla, una práctica frecuente tras filtraciones de alto impacto mediático.

Desde la compañía también indicaron que no poseen constancia de que las direcciones de correo electrónico mencionadas en documentos públicos recientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos estén asociadas a cuentas de Epic Games. Según detallaron, tras la difusión de esos archivos se detectó la creación de múltiples cuentas con nombres y correos similares, lo que contribuyó a la confusión y a la propagación de versiones falsas.