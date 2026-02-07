Conducía con un bebé en brazos y agredió a agentes de Seguridad Vial

La intervención derivó en una situación violenta cuando el conductor y su acompañante -la madre del menor. agredieron a los agentes y provocaron daños en el móvil oficial. Ante esta situación, se solicitó apoyo policial y el agresor fue detenido por resistencia a la autoridad. El episodio quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales.

Embed

Como consecuencia de su conducta, el conductor del furgón no solo fue multado por la infracciòn grave de tránsito, sino que, además, fue detenido e imputado por los delitos de resistencia a la autoridad y daños sobre el vehículo de Seguridad Vial.

Otros casos de imprudencia vial

Este caso se suma a otros episodios recientes de imprudencia vial en el país. Días atrás, un joven fue filmado viajando colgado de la parte trasera de un camión en plena Autopista 25 de Mayo, una maniobra de alto riesgo que generó temor entre los automovilistas, pero en esa situación, no contó con la intervención de las autoridades.

También se registraron situaciones similares en rutas nacionales y provinciales, con conductores realizando maniobras peligrosas o incumpliendo normas básicas de seguridad. Desde los organismos viales insisten en la necesidad de reforzar los controles y la concientización para evitar accidentes, especialmente cuando hay menores involucrados.