Incendios en Chubut: el fuego no cede pese a las lluvias

Los brigadistas -muchos con más de 20 días de trabajo continuo- reciben ahora refuerzos de distintas provincias, como San Luis, Tucumán y Salta, para mantener el control sobre las llamas. El viento, que en algunos momentos superó los 50 km/h, impulsa el fuego, dificultando el trabajo en el terreno.

Zonas más críticas

Las localidades cercanas a Cholila y Trevelin permanecen en alerta máxima. El Concejo Deliberante de Cholila declaró el estado de catástrofe y emergencia ígnea. En Villa Lago Rivadavia se realizaron evacuaciones preventivas por frentes de fuego que superaron los 50 metros de altura.

El pronóstico indica lluvias durante el fin de semana, pero los expertos advierten que se necesitan precipitaciones más intensas y prolongadas debido a la sequía histórica acumulada en los últimos años.

Mientras el fuego sigue activo, los gobernadores de la Patagonia solicitaron al Congreso la aprobación urgente de la ley de emergencia ígnea y fondos específicos. En paralelo, la Justicia investiga posibles negligencias en el manejo inicial del incendio, buscando responsabilidades de funcionarios.

El combate continúa en condiciones extremas y, aunque cada lluvia trae un respiro momentáneo, la situación demanda coordinación nacional y medidas extraordinarias para evitar que el fuego se siga expandiendo.