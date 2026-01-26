Audiencia clave entre la UTA y las cámaras: se define si hay paro de colectivos

Ante este panorama, el Gobierno tiene la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria a través de la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano.

Por el lado el gremio, cuestionan que, pese a los incrementos mensuales del boleto, las empresas sólo ofrecen una suba del 1% para los trabajadores. Y por el lado empresario, en cambio, aluden a una situación económica, financiera y operativa crítica que limita cualquier mejora.

Quiénes serán parte de la reunión

A las 15 está prevista una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo, de la que participarán representantes de la UTA y de las principales cámaras del sector.

Del lado del sector empresario darán el presente la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

De no mediar un acuerdo con el gobierno mañana, el jueves habrá paro de colectivos. La medida de fuerza se llevará a cabo el martes en el AMBA y otros puntos del país.

Empresas de colectivos se preparan para avanzar con una denuncia penal contra Metropol

El presidente de la empresa de colectivos Monsa, Marcelo Pasciuto, evalúa avanzar en los próximos días con una acción penal contra la firma del sector Metropol por adulterar supuestamente los datos de la SUBE y cobrar más subsidios estatales, en medio de un reclamo al Gobierno por esa situación. “Esta semana podríamos estar cerrando con nuestros abogados una acción penal en la Justicia”, dijo Pasciuto a la Agencia Noticias Argentinas.

El conflicto central radica en la distribución irregular de subsidios por unos 30.000 millones de pesos, al intercambiar boletos de trayectos largos por otros cortos para “inflar” las compensaciones recibidas. “El viaje más largo recibe más subsidio. Hubo un cambio en la forma de liquidación en octubre de 2024”, sostuvo Pasciuto.