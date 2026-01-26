Gremios |

Audiencia clave entre la UTA y las cámaras: se define si hay paro de colectivos

El gremio y los representantes del sector volverán a mantener un encuentro de las negociaciones paritarias. De no haber un acuerdo, los dirigentes gremiales podrían anunciar una medida de fuerza en el AMBA.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector se reunirán este martes para continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo paritario. En caso de no prosperar las conversaciones, podría haber paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Ante este panorama, el Gobierno tiene la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria a través de la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano.

ADEMÁS: El Gobierno reactiva la mesa política: busca blindar la reforma laboral

Por el lado el gremio, cuestionan que, pese a los incrementos mensuales del boleto, las empresas sólo ofrecen una suba del 1% para los trabajadores. Y por el lado empresario, en cambio, aluden a una situación económica, financiera y operativa crítica que limita cualquier mejora.

Quiénes serán parte de la reunión

A las 15 está prevista una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo, de la que participarán representantes de la UTA y de las principales cámaras del sector.

Del lado del sector empresario darán el presente la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

De no mediar un acuerdo con el gobierno mañana, el jueves habrá paro de colectivos.
La medida de fuerza se llevará a cabo el martes en el AMBA y otros puntos del país.

La medida de fuerza se llevará a cabo el martes en el AMBA y otros puntos del país.

Empresas de colectivos se preparan para avanzar con una denuncia penal contra Metropol

El presidente de la empresa de colectivos Monsa, Marcelo Pasciuto, evalúa avanzar en los próximos días con una acción penal contra la firma del sector Metropol por adulterar supuestamente los datos de la SUBE y cobrar más subsidios estatales, en medio de un reclamo al Gobierno por esa situación. “Esta semana podríamos estar cerrando con nuestros abogados una acción penal en la Justicia”, dijo Pasciuto a la Agencia Noticias Argentinas.

ADEMÁS: Los salarios perdieron frente a la inflación en noviembre

El conflicto central radica en la distribución irregular de subsidios por unos 30.000 millones de pesos, al intercambiar boletos de trayectos largos por otros cortos para “inflar” las compensaciones recibidas. “El viaje más largo recibe más subsidio. Hubo un cambio en la forma de liquidación en octubre de 2024”, sostuvo Pasciuto.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados