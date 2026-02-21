Se filmó cuando manejaba a 180 km/h y cruzó en rojo en Berisso: le inhabilitaron la licencia

Según el comunicado oficial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación para manejar de la mujer que fue grabada y, horas más tarde, subió el video a sus redes sociales. Luego de atravesar el proceso administrativo, la entidad logró identificarla e inhabilitó el permiso.

En la secuencia que dura menos de un minuto se puede ver a la joven manejando a gran velocidad. Todo comienza a los 120 km/h, mientras se escucha el sonido del motor en plena aceleración. "Va, va, va, va, va", festeja la conductora, identificada como Milagros Desimonte, mientras su amiga dice: "180, guacho".

Las imágenes muestran al vehículo reduciendo su velocidad a medida que ingresa a la ciudad de Berisso y vuelve a aparecer en plano la conductora, a puro sonrisa. "Ah re, nada que ver, Valerina Capuccina", celebran ambas, en referencia al personaje viral de TikTok.

Tras la viralización del video, la joven que filmó el episodio intentó aclarar en Instagram que el hecho ocurrió en 2024. De todos modos, la explicación no frenó la bronca de los usuarios, que reclamaron sanciones y cuestionaron la falta de conciencia al volante.

La mujer será notificada para realizar otra vez los exámenes que determinen si está apta para conducir autos en la vía pública, sin poner en riesgo la vida de otras personas.

El caso de "La Toretto"

La situación protagonizada por Milagros Desimonte en Berisso recordó el caso de Felicitas Alvite, más conocida como "La Toretto", que está acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand en La Plata.

La joven está con prisión domiciliaria y se encuentra procesada por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión. El juicio empezará el próximo 2 de noviembre y se extenderá por al menos tres jornadas, según decidió el Tribunal Oral Criminal II en una audiencia realizada días atrás.

La joven Felicitas Alvite, la influencer que se hacía llamar "La Toretto" y atropelló y mató a un motociclista. Felicitas Alvite, más conocida como "La Toretto", irá a juicio en noviembre próximo.

Aquella madrugada fatal del 12 de abril de 2024 se confirmó que "La Toretto" conducía a más de 90km/h y cruzó varios semáforos en rojo hasta que, en la intersección de las avenidas 13 y 32, embistió a Armand, provocando que saliera expulsado por los aires y falleciera minutos después en un hospital.

En el caso también se encuentra acusada Valentina Velázquez, amiga de "La Toretto", por correr picadas en plena ciudad de La Plata.