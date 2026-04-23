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El tiempo en el AMBA para este jueves 23 de abril

El SMN anticipa para hoy sin lluvias y la humedad en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 23 de abril se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con buen clima, fresco, con cielo despejado y una humedad más baja. La temperatura mínima prevista es de 12°C y, la máxima, de 22°C.

Ya para el viernes, se espera un clima similar, con cielo despejado y sin rastros de lluvia. Se prevé una mínima de 15°C y una máxima de 21°C. El índice de humedad relativa disminuirá, por lo que se prevé una jornada fresca y más seca.

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El sábado se espera un aumento de la nubosidad, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y los 23°C.

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Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 25°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado y se esperan algunas lloviznas en la región.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 21°C y 23°C. Se prevé cielo despejado, sin lluvias durante el día. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 20°C y 22°C. Predominará el cielo despejado en la región sin rastros de lluvia.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 24°C. Habrá períodos de cielo nublado predominando las lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, sin rastros de lluvias y con un cielo parcialmente nublado con máximas entre los 8°C y los 10°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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