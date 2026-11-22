https://t.co/TPb12Guhab — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) November 22, 2026

"Es inadmisible"

El Palacio San Martín sostuvo que “es inadmisible cualquier amenaza contra un funcionario internacional por el cumplimiento de su mandato” y ratificó su respaldo al diplomático argentino, así como a la independencia, imparcialidad e integridad del organismo internacional.

La respuesta del Gobierno se produjo después de que Mohammad Reza Naghdi, asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, acusara este sábado a Grossi de actuar en beneficio de Israel y lanzara una advertencia directa contra el funcionario.

“Recibirá lo que se merece”, expresó Naghdi, sin precisar cuáles podrían ser las consecuencias de sus declaraciones. Otro integrante de esa fuerza militar también cuestionó al titular del OIEA y afirmó que “es israelí y no está sujeto a ninguna ley ni reglamento”.

El conflicto

Las intimidaciones se conocieron pocos días después de que Grossi reclamara a Irán que restablezca la cooperación con los inspectores internacionales para permitir la verificación de sus instalaciones nucleares.

Durante la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del OIEA, celebrada el miércoles en Viena, el diplomático argentino advirtió sobre las dificultades que enfrenta el organismo para supervisar las actividades atómicas de Teherán.

“Necesitamos regresar a Irán. Esta situación de tantos meses sin información sobre el programa nuclear no es buena, ni para Estados Unidos ni para Irán, que no puede ofrecer garantías sobre la transparencia”, sostuvo Grossi.

El funcionario también desaconsejó que el régimen iraní abandone el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), uno de los principales instrumentos internacionales destinados a evitar la expansión del armamento atómico.

El conflicto por las inspecciones se agravó en junio de 2025, después de una serie de ataques de Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes. Desde entonces, Teherán mantiene restringido el ingreso de los inspectores internacionales a los complejos afectados, bajo el argumento de que existen riesgos para la seguridad.

Actualmente, las autoridades iraníes únicamente permiten el acceso de los representantes del OIEA a la central nuclear de Bushehr, ubicada en el sur del país, mientras persisten las dificultades para verificar el resto de las instalaciones.

En ese contexto, las declaraciones contra Grossi provocaron una nueva reacción de la diplomacia argentina, que considera imprescindible garantizar la seguridad de los funcionarios internacionales encargados de controlar las actividades nucleares.

Relaciones bilaterales rotas

La controversia también se inscribe en el deterioro de las relaciones bilaterales entre la Argentina e Irán, que durante los últimos meses estuvieron marcadas por decisiones diplomáticas y sanciones cruzadas.

Días atrás, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní declaró a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como “organizaciones terroristas”, una medida que justificó mediante el principio de reciprocidad y una legislación interna aprobada en 2019.

La decisión de Teherán fue presentada como respuesta a la resolución adoptada en marzo pasado por el Gobierno de Milei, que incorporó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica al registro argentino de organizaciones terroristas.

Aquella disposición habilitó la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas contra la organización militar iraní, en línea con el endurecimiento de la posición argentina frente al régimen de Teherán.