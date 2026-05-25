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El tiempo en el AMBA para este lunes 25 de mayo

El SMN anticipa para este lunes cielo parcialmente nublado, con neblina por la mañana y tarde en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 25 de mayo se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con cielo parcialmente nublado, con niebla mañana y noche. La mínima prevista es de 9°C y, la máxima, de 17°C.

Para el martes también se espera un cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, con niebla también por la tarde y la noche, y una temperatura similar. Las marcas térmicas oscilarán entre los 9°C y los 17°C.

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Y el miércoles también tendrá un clima parecido, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y con una mínima de 11°C y una máxima de 16°C.

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Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 21°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 17°C y 19°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin posibilidad de lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas, con marcas de 17°C. Predominará el cielo parcialmente nublado en la región.

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a región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 20°C. Habrá períodos ventosos, con cielo parcialmente nublado, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de 7°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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