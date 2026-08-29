Las consultoras proyectan una inflación en baja

Nuevo golpe al bolsillo de los usuarios de transporte del AMBA.

La Fundación Libertad y Progreso presentó una estimación incluso más baja, con una suba de 1,4% para su canasta del IPC durante agosto. Julián Neufeld explicó que el resultado anticipa una marcada desaceleración frente a julio, cuando los precios estuvieron afectados por factores estacionales vinculados con las vacaciones de invierno.

Entre las proyecciones más elevadas se encuentran las de Econviews y LCG, ambas con una inflación estimada en 1,9%. Econviews calculó además una suba promedio de 1,6% en alimentos durante las últimas cuatro semanas, mientras que LCG registró una variación de apenas 0,1% en alimentos y bebidas durante la cuarta semana del mes.

El relevamiento de LCG mostró bajas en panificados, lácteos y verduras que compensaron aumentos en otros productos, mientras que las carnes permanecieron estables. De esta manera, el promedio de alimentos y bebidas en cuatro semanas quedó en 1,4%, seis décimas por debajo de la medición anterior.

Equilibra presentó la estimación más alta entre las consultoras relevadas y ubicó la inflación de agosto cerca del 2%, aunque consideró que todavía existe margen para que el resultado final quede por debajo de ese nivel. Las cifras son preliminares y podrían modificarse antes de la publicación del dato oficial.