Las consultoras proyectan una inflación en baja

Los principales relevamientos privados anticipan una desaceleración respecto del 2,1% de julio, impulsada principalmente por una menor suba de alimentos y bebidas.
Las consultoras privadas estiman que la inflación de agosto se ubicará entre 1,5% y 2%, por debajo del 2,1% registrado en julio. Los relevamientos preliminares coinciden en señalar una desaceleración de los precios, principalmente por el menor incremento de alimentos y bebidas.
EcoGo proyectó una inflación general de 1,5% para agosto y una suba de 1,1% en alimentos y bebidas. Según su relevamiento, ese rubro desaceleró por segunda semana consecutiva durante la tercera semana del mes, cuando registró una variación de 0,3%.
C&T Asesores Económicos estimó una inflación de 1,6%, mientras que Analytica calculó un incremento de 1,7%. Esta última firma registró una suba semanal de 0,5% en alimentos y bebidas y de 1,7% en las últimas cuatro semanas, período en el que las verduras aumentaron 4,8% y pan y cereales, 2,2%.
Abeceb, en tanto, proyectó una inflación cercana al 1,8%, pese a los aumentos registrados en tarifas y transporte. La consultora señaló incrementos superiores al 10% en trenes, cercanos al 4% en colectivos y de alrededor del 3% en el servicio de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La Fundación Libertad y Progreso presentó una estimación incluso más baja, con una suba de 1,4% para su canasta del IPC durante agosto. Julián Neufeld explicó que el resultado anticipa una marcada desaceleración frente a julio, cuando los precios estuvieron afectados por factores estacionales vinculados con las vacaciones de invierno.
Entre las proyecciones más elevadas se encuentran las de Econviews y LCG, ambas con una inflación estimada en 1,9%. Econviews calculó además una suba promedio de 1,6% en alimentos durante las últimas cuatro semanas, mientras que LCG registró una variación de apenas 0,1% en alimentos y bebidas durante la cuarta semana del mes.
El relevamiento de LCG mostró bajas en panificados, lácteos y verduras que compensaron aumentos en otros productos, mientras que las carnes permanecieron estables. De esta manera, el promedio de alimentos y bebidas en cuatro semanas quedó en 1,4%, seis décimas por debajo de la medición anterior.
Equilibra presentó la estimación más alta entre las consultoras relevadas y ubicó la inflación de agosto cerca del 2%, aunque consideró que todavía existe margen para que el resultado final quede por debajo de ese nivel. Las cifras son preliminares y podrían modificarse antes de la publicación del dato oficial.
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