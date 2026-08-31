El tiempo en el AMBA para este lunes 31 de agosto

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán las condiciones variables, con temperaturas máximas que rondarán entre los 20°C y 24°C. En algunos sectores se registrarán lluvias y tormentas aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, las temperaturas serán más moderadas, con máximas que oscilarán entre los 20°C y 21°C y mínimas cercanas a los 10°C. Se espera nubosidad variable y algunas precipitaciones en sectores puntuales.

En el Litoral, habrá condiciones inestables en varias zonas, con posibilidad de lluvias y tormentas. Las temperaturas máximas estarán entre los 18°C y 23°C, mientras que las mínimas se ubicarán en torno a los 9°C y 15°C.

Por último, la Patagonia continuará siendo la región más fría del país. En el sur se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 0°C, mientras que las máximas se mantendrán entre los 5°C y 9°C. Además, algunas zonas podrían registrar lluvias, nevadas y fuertes vientos.