El tiempo en el AMBA para este lunes 31 de agosto

El SMN anticipa para este lunes una jornada templada y sin lluvias, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 31 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 19°C.
Para el martes se espera una jornada con buenas condiciones, cielo algo nublado y momentos de sol. La temperatura oscilará entre los 9°C y los 18°C, sin precipitaciones.
El miércoles continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso. La mínima será de 10°C y la máxima llegará a los 21°C.
En el NOA y el NEA, se esperan temperaturas más elevadas, con máximas que en algunos sectores podrían superar los 20°C y llegar hasta los 25°C. Sin embargo, habrá nubosidad variable y posibilidad de lluvias y tormentas en algunas zonas del norte y nordeste del país.
En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán las condiciones variables, con temperaturas máximas que rondarán entre los 20°C y 24°C. En algunos sectores se registrarán lluvias y tormentas aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, las temperaturas serán más moderadas, con máximas que oscilarán entre los 20°C y 21°C y mínimas cercanas a los 10°C. Se espera nubosidad variable y algunas precipitaciones en sectores puntuales.
En el Litoral, habrá condiciones inestables en varias zonas, con posibilidad de lluvias y tormentas. Las temperaturas máximas estarán entre los 18°C y 23°C, mientras que las mínimas se ubicarán en torno a los 9°C y 15°C.
Por último, la Patagonia continuará siendo la región más fría del país. En el sur se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 0°C, mientras que las máximas se mantendrán entre los 5°C y 9°C. Además, algunas zonas podrían registrar lluvias, nevadas y fuertes vientos.