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Colapsó una escalera mecánica en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur: más de 10 heridos

El hecho ocurrió en la terminal ferroviaria ubicada en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Cinco personas tuvieron que ser hospitalizas.

Al menos 11 personas resultaron heridas este lunes por el colapso de una escalera mecánica en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur, ubicada en el barrio porteño de Nueva Pompeya.

De acuerdo a la información, personal del SAME concurrió al lugar y atendió a seis personas, al tiempo que otras cinco -tres mujeres y dos hombres- fueron trasladadas a los hospitales de la zona: tres al Piñero, una al Penna y la restante al Cecilia Grierson.

En declaraciones a TN, el titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que el desencadenante del hecho fue un "desperfecto técnico" y sostuvo que la "caída" fue "importante".

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"La zona de escaleras mecánicas y el andén 1 de la estación permanecen momentáneamente inhabilitados, mientras se realizan las tareas correspondientes. Como parte de las pericias serán analizadas las cámaras de seguridad de la estación", indicó la empresa estatal.

No obstante, el servicio del Belgrano Sur funciona con normalidad, según el diagrama habitual.

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