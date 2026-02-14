El tren Sarmiento no funcionará este fin de semana: cuál es la razón

Miles de usuarios no podrán utilizar este sábado y el domingo el servicio que une las estaciones de Once y Moreno. Este ramal circulará con un servicio limitado entre el lunes y el martes. Qué dijeron desde la empresa Trenes Argentinos.
Los trenes de la Línea Sarmiento no circularán este sábado ni el domingo, y lo harán con un servicio limitado durante el lunes y el martes, debido a una serie de obras de mantenimiento en el ramal que une las estaciones de Once y Moreno. Así lo señaló un comunicado oficial de la empresa Trenes Argentinos.
Las tareas programadas forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional e incluyen el tendido de cables troncales para un nuevo sistema de señalización y el traspaso de los circuitos de vía a una tecnología más moderna entre Haedo y Castelar. Por la característica de los trabajos, será necesario interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales, lo que imposibilita el funcionamiento normal de los trenes.
En paralelo, se avanzará con trabajos en los nuevos pasos bajo a nivel de la calle Lorca entre Caballito y Flores; y de Yrigoyen, entre Villa Luro y Liniers, donde se llevarán adelante adecuaciones en zona de vías. También se realizarán tareas de renovación del tendido ferroviario en la estación Once, con personal propio.
La situación afectará a miles de pasajeros que utilizan este ramal, considerado uno de los principales corredores ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
A partir del lunes y hasta el martes a las 18, el servicio del Tren Sarmiento funcionará de manera limitada entre las estaciones Haedo y Moreno.
La ejecución de las obras está sujeta a las condiciones climáticas. Las autoridades advirtieron que, en caso de presentarse lluvias o fenómenos adversos, las tareas podrían suspenderse y reprogramarse. Por eso, se recomienda a los pasajeros consultar los canales oficiales para obtener información actualizada sobre el estado del servicio. Las novedades pueden seguirse en la web https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o a través de la aplicación oficial de Trenes Argentinos.
