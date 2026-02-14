El tren Sarmiento no funcionará este fin de semana: cuál es la razón

Las tareas programadas forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional e incluyen el tendido de cables troncales para un nuevo sistema de señalización y el traspaso de los circuitos de vía a una tecnología más moderna entre Haedo y Castelar. Por la característica de los trabajos, será necesario interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales, lo que imposibilita el funcionamiento normal de los trenes.

Tren Sarmiento.webp El ramal Once-Moreno es utilizado a diario por miles de pasajeros.

En paralelo, se avanzará con trabajos en los nuevos pasos bajo a nivel de la calle Lorca entre Caballito y Flores; y de Yrigoyen, entre Villa Luro y Liniers, donde se llevarán adelante adecuaciones en zona de vías. También se realizarán tareas de renovación del tendido ferroviario en la estación Once, con personal propio.

La situación afectará a miles de pasajeros que utilizan este ramal, considerado uno de los principales corredores ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A partir del lunes y hasta el martes a las 18, el servicio del Tren Sarmiento funcionará de manera limitada entre las estaciones Haedo y Moreno.

La ejecución de las obras está sujeta a las condiciones climáticas. Las autoridades advirtieron que, en caso de presentarse lluvias o fenómenos adversos, las tareas podrían suspenderse y reprogramarse. Por eso, se recomienda a los pasajeros consultar los canales oficiales para obtener información actualizada sobre el estado del servicio. Las novedades pueden seguirse en la web https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o a través de la aplicación oficial de Trenes Argentinos.