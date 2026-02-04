Se levantó el paro de trenes para este jueves porque el Gobierno dictó la conciliación obligatoria

El sindicato de conductores de trenes, La Fraternidad, había confirmado lparo total de actividades por 24 horas. La decisión se tomó tras el fracaso de las negociaciones paritarias con el Gobierno y las empresas ferroviarias, donde el gremio rechazó de plano una oferta salarial del 1% para enero por considerarla insuficiente.

A partir del dictamen de la conciliación obligatoria, las partes deberán negociar durante los próximos 15 días para llegar a un acuerdo salarial.

El reclamo de La Fraternidad

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, había denunciado el martes la insuficiente oferta salarial presentada por el Gobierno nacional, pero aclaró que el gremio mantenía abierto el canal de diálogo y no descartó una eventual suspensión de la medida, lo que sucedió este miércoles.

Las definiciones surgieron tras la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo, que tuvo lugar ayer a las 11.30, donde, según explicó, no se avanzó en una propuesta superadora ni se había dictado la conciliación obligatoria.

Maturano detalló que la propuesta oficial repitió los mismos porcentajes ya ofrecidos con anterioridad. “Plantearon un 2% para diciembre y apenas 1,3% para enero y febrero, junto con 1,2% para marzo”, señaló, y remarcó que las mejoras fueron marginales, de apenas dos o tres décimas.

En declaraciones radiales, el dirigente sostuvo que, desde la asunción del actual Gobierno, los ferroviarios acumulan una pérdida del 56% frente a la inflación, además de un 18% correspondiente a los últimos nueve meses, comprendidos entre marzo de 2025 y marzo de 2026. En ese marco, reconoció que el gremio no espera recuperar la totalidad de lo adeudado, aunque propuso como salida cerrar únicamente el acuerdo de diciembre.