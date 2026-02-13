Valentín: El santo que desafió a un emperador y terminó dando nombre al Día de los Enamorados

san-valentin

Según la tradición más difundida, Valentín de Roma, sacerdote cristiano, fue ejecutado el 14 de febrero del año 269, otras fuentes señalan el 270, por orden del emperador Claudio II, apodado “el Gótico”. El gobernante había prohibido el matrimonio entre jóvenes soldados porque consideraba que los hombres solteros rendían mejor en el ejército. Valentín desobedeció la norma imperial y celebró bodas en secreto. Al descubrirlo, Claudio II ordenó su ejecución, responsabilizándolo por desobediencia.

Más de un Valentín

El nombre no corresponde a una única persona. La tradición menciona al menos tres figuras: un sacerdote en Roma, un obispo de Interamna, actual Terni, Italia, y otro obispo en la región de Recia, en la actual Alemania. La falta de documentos precisos generó dudas históricas.

1549989870762 La conmemoración combina religión, tradición medieval y expansión comercial.

En el año 494, el papa Gelasio I estableció el 14 de febrero como festividad oficial. Sin embargo, en 1969, tras el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica Apostólica de Roma retiró la fecha del calendario litúrgico general por la escasa evidencia histórica, aunque mantuvo su memoria en ámbitos locales.

Del rito religioso al festejo global

La asociación con el amor romántico se consolidó en la Edad Media, especialmente en Francia e Inglaterra, donde se creía que a mediados de febrero comenzaba el apareamiento de las aves. El poeta Geoffrey Chaucer ayudó a difundir esa idea en el siglo XIV.

Ya en el siglo XIX, en Estados Unidos, Esther A. Howland popularizó la venta de tarjetas románticas ilustradas, dando impulso al perfil comercial de la fecha.

Este 14 de febrero se celebra en gran parte de América y Europa, aunque algunos países cambian la fecha o priorizan la amistad más que el amor. Así, entre historia y mercado, la figura de San Valentín sigue vigente, aun envuelta en interrogantes.