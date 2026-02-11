Sin trenes entre Once y Moreno el sábado y el domingo

Se trata de la segunda alteración de la línea más demandada -como ramal único- del área metropolitana: el sábado pasado los trenes circularon limitados entre Haedo y Moreno desde las 10, y el domingo hasta las 18.

Fue por la ejecución del tendido de cables troncales en tres salas técnicas a la altura de Ciudadela, Liniers (a la altura del paso a nivel Barragán) y en la zona de la Cabina Talleres (entre Liniers y Villa Luro, , dispuestos por la empresa estatal Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), denominada también Trenes Argentinos Infraestructura.

Paralelamente se realizaron intervenciones en las obras de los nuevos pasos a bajo nivel situados a la altura de la calles Federico García Lorca (junto a la estación Caballito); e Irigoyen (a 200 metros de la estación Villa Luro) -ambos encarados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-, donde se llevaron adelante trabajos en zona de vías. Además, se realizarán tareas de renovación del tendido ferroviario en la estación Once, con personal propio.

Esos emprendimientos se reiterarán en esos cuatro días del fin de semana largo, sumándose el sábado y domingo la renovación de circuitos de vía entre Haedo y Moreno, a cargo de Benito Roggio Transportes (BRT) y ADIF, obra iniciada hace varios meses, y que se traduce en el recorte de los primeros y últimos servicios. En cambio, circularán según los itinerarios, los trenes entre Merlo y Las Heras y Moreno y Mercedes.

Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables, algo que en principio está descartado, ya que el último pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no anticipa lluvias para esas cuatro jornadas. Los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

Los habituales usuarios de la Línea Sarmiento deberán recurrir a las líneas de colectivos, enfrentando un panorama complicado. No hay ningún servicio de autotransporte que una Once con Moreno deteniéndose en todas las intermedias, algo que ocurre desde 2003, cuando desapareció la línea 52, La Lujanera, que conectaba Once con Luján.

Para quienes se dirijan de Once a Moreno, la alternativa es la línea 57, con un servicio por autopista, que termina a 16 cuadras de la estación de Moreno, en la Autopista del Oeste y Victorica. Hasta Ramos Mejía está la línea 88 Once-Cañuelas. Pero desde Haedo a Merlo hay que acceder a Caballito/Primera Junta, donde tiene su cabecera la línea 136, Primera Junta-Marcos Paz-Navarro.

Desde Liniers se suma la línea 302, que llega hasta Moreno circulando por la colectora de la Autopista del Oeste, la línea 163 (Liniers-San Miguel) hasta Morón, línea 153 (Liniers-Libertad) hasta Ituzaingó y ramales de la 136 hasta Merlo y Marcos Paz. También la 182 (Liniers-José C. Paz) que permite llegar hasta Haedo.

Se desconoce si las empresas de colectivos -Doscientos Ocho Transporte Automotor (DOTA), Grupo Metropol y Empresa Romero Sociedad Anónima (ERSA)- concesionarias de las distintas líneas, reforzarán los servicios, o si ocurrirá como el pasado fin de semana, cuando no se incrementaron las frecuencias, y los usuarios debieron recurrir a autos de aplicación, enfrentar prolongadas esperas, o directamente caminar, ante la ausencia del transporte público en una evidente e incomprensible descoordinación en la Secretaría de Transporte de la Nación, de la cual depende el autotransporte y el servicio ferroviario.