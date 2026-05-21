El Tren Sarmiento suspenderá servicios durante tres días: qué tramos estarán afectados

Desde este sábado y hasta el lunes feriado inclusive, no habrá trenes entre Merlo y Moreno ni en el ramal Moreno-Mercedes por obras en la estación Moreno. El servicio Once-Moreno funcionará limitado.
La línea Sarmiento interrumpirá parcialmente sus servicios durante tres días consecutivos, entre el sábado 23 y el lunes 25 de mayo inclusive, debido a obras ferroviarias programadas en la estación Moreno. La medida afectará a miles de pasajeros del oeste del conurbano bonaerense, que deberán reorganizar sus traslados durante el fin de semana largo. El corte total alcanzará al tramo comprendido entre Merlo y Moreno, mientras que el ramal Moreno-Mercedes permanecerá completamente suspendido durante las 72 horas. En paralelo, el servicio Once-Moreno circulará limitado entre Once y Merlo.
Los trabajos forman parte de la instalación de una nueva cabina de mando y señalización en la estación Moreno, una obra ejecutada por la empresa Trend. Según informaron desde Trenes Argentinos, las tareas incluyen renovación de infraestructura y ajustes técnicos necesarios para mejorar la seguridad operativa y optimizar la circulación futura de las formaciones.
También señalaron que parte del sistema intervenido requería mantenimiento profundo tras años de desgaste operativo.
Además de la suspensión parcial, el cronograma de frecuencias también sufrirá modificaciones. El sábado, los trenes entre Once y Merlo circularán cada 25 minutos, cuando habitualmente lo hacen cada 11 o 13 minutos, debido a que varias formaciones finalizarán su recorrido en Castelar.
En tanto, el domingo y el lunes feriado la frecuencia prevista será de una formación cada 19 minutos, aunque usuarios habituales advierten que los domingos suelen registrarse cancelaciones y demoras que pueden extender las esperas hasta 40 minutos.
La interrupción afectará principalmente a trabajadores y estudiantes que utilizan diariamente el tren para movilizarse entre el oeste del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Muchos pasajeros deberán reemplazar el recorrido ferroviario por colectivos, combis o vehículos particulares, lo que podría generar una mayor congestión en accesos y avenidas principales.
Uno de los principales inconvenientes es que no existe una línea de colectivo que reemplace de forma directa el trayecto ferroviario entre estaciones clave como Haedo, Castelar, Moreno o Paso del Rey. Ante este escenario, se espera un refuerzo parcial en algunas líneas de colectivos que cubren recorridos similares, aunque persisten dudas sobre si alcanzará para absorber la demanda habitual durante el fin de semana largo.
comentar