El Tren Sarmiento suspenderá servicios durante tres días: qué tramos estarán afectados

En tanto, el domingo y el lunes feriado la frecuencia prevista será de una formación cada 19 minutos, aunque usuarios habituales advierten que los domingos suelen registrarse cancelaciones y demoras que pueden extender las esperas hasta 40 minutos.

La interrupción afectará principalmente a trabajadores y estudiantes que utilizan diariamente el tren para movilizarse entre el oeste del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Muchos pasajeros deberán reemplazar el recorrido ferroviario por colectivos, combis o vehículos particulares, lo que podría generar una mayor congestión en accesos y avenidas principales.

Uno de los principales inconvenientes es que no existe una línea de colectivo que reemplace de forma directa el trayecto ferroviario entre estaciones clave como Haedo, Castelar, Moreno o Paso del Rey. Ante este escenario, se espera un refuerzo parcial en algunas líneas de colectivos que cubren recorridos similares, aunque persisten dudas sobre si alcanzará para absorber la demanda habitual durante el fin de semana largo.