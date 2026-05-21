Generación Z y la inteligencia artificial: el 40% de los jóvenes asegura que no puede trabajar sin IA

La investigación apuntó especialmente a quienes nacieron entre 1997 y 2012, la primera camada que llegó al mercado laboral con sistemas de IA incorporados de manera natural en las dinámicas cotidianas. En muchos casos, la tecnología no solo sirve para agilizar tareas, sino también para pensar soluciones o tomar decisiones.

Ese escenario generó preocupación entre especialistas y empleados. El 62% sostuvo que siente una dependencia excesiva, mientras que casi la mitad afirmó que el uso constante podría estar afectando sus capacidades intelectuales y profesionales a largo plazo.

Según los datos del informe, el 46% cree que la IA los está “haciendo menos inteligentes”, mientras que otro 50% teme que la dependencia termine perjudicando sus oportunidades de crecimiento laboral. El foco de la discusión pasa por el posible deterioro del pensamiento crítico y la autonomía profesional.

Cada vez más personas necesitan "desconectarse" de la tecnología que consumen a diario. Cada vez más personas necesitan "desconectarse" de la tecnología que consumen a diario.

"Lo más llamativo de las estadísticas que compartieron no es que el 40% de la Generación Z sienta que no puede funcionar sin IA, sino que sean lo suficientemente conscientes como para admitirlo", declaró a Newsweek el consultor de recursos humanos Bryan Driscoll. “Esa conciencia es poco común. Y demuestra que la dependencia de la IA no es una deficiencia personal, sino una decisión de diseño industrial”. Los especialistas advierten que muchas empresas incorporaron herramientas de IA sin establecer límites claros sobre su utilización. Como consecuencia, gran parte de los trabajadores jóvenes naturalizó su uso permanente desde el inicio de sus carreras.

“Para los trabajadores, la IA es excelente para elevar el nivel mínimo de competencia, pero inútil para establecer un techo. Las carreras profesionales se construyen sobre el criterio, la originalidad y la capacidad de desenvolverse en situaciones ambiguas. Estas son precisamente las habilidades que se atrofian cuando se externaliza el pensamiento. Una generación que solo trabaja con la ayuda de la IA tendrá dificultades para desarrollar el criterio de alto nivel que buscan los empleadores”, afirmó Driscoll.

Además, el especialista dejó una advertencia sobre el futuro del mercado laboral: “Empleadores, ¡cuidado! ¿qué harán cuando esta generación deba asumir roles de liderazgo? Las empresas que no invirtieron en el desarrollo de su talento joven se encontrarán con una capa intermedia debilitada, con gran dominio de las herramientas pero poca capacidad de discernimiento”.