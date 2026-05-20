No circularán los trenes de la Línea Sarmiento durante tres días entre Merlo y Moreno

La restricción se extenderá entre el sábado y el lunes; tampoco habrá servicio entre Moreno y Mercedes. Se debe al avance de obras en una cabina de señalización.
Durante tres días, el servicio del ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento estará limitado entre Once y Merlo: no habrá trenes entre Merlo y Moreno. Y tampoco habrá servicios entre Moreno y Mercedes. Ocurrirá el sábado, domingo y lunes (feriado), según se conoció ayer a través de un comunicado interno de Trenes Argentinos Operaciones, la firma estatal a cargo de la citada línea, que aún no comunicó la novedad.
La interrupción por 72 horas será a raíz del avance de la obra "instalación de la nueva cabina de mando" en la cabina de señalización ubicada en la estación Moreno, obra a cargo de la empresa Trend.
El sábado la frecuencia hasta Merlo no será la habitual de ese día -cada 11 o 13 minutos- sino cada 25 minutos, ya que varios trenes terminarán su recorrido en Castelar; el horario especial aún no ha sido difundido. El domingo y el lunes la frecuencia programada será de uno cada 19 minutos, aunque habrá que verificar cuál será la real, ya que los domingos son habituales las cancelaciones, dando como resultado, en períodos aleatorios, una formación cada 40 minutos.
La limitación significará graves inconvenientes para el viaje de miles de usuarios, debido a que no hay transporte automotor alternativo directo al servicio de la Línea Sarmiento: no hay ningún colectivo que conecte, por ejemplo, Haedo o Castelar con Moreno o Paso del Rey. Y la misma situación se presenta para quienes quieran acceder a Luján, lo que obliga a tomar más de una línea. Además, en los anteriores recortes del servicio ferroviario, las empresas de micros realizaron un pequeño refuerzo, en el mejor de los casos, lo que complicó no solo a quienes viajan en tren, sino también en colectivos.
Tampoco hay una línea de colectivos que una Moreno o Paso del Rey con Once, algo que ocurrió históricamente (desde la década del 40) hasta 2003, cuando la 52 -conocida como La Lujanera- conectaba Once con Luján circulando por la avenida Rivadavia. Durante un breve período -a partir de 1999, cuando fue operada por el Grupo Roggio, que también tiene a su cargo las líneas de subterráneos y el servicio que une Federico Lacroze con General Lemos de la Línea Urquiza- llegó a contar con servicios por la Autopista del Oeste, con la denominación Metrolíneas. Pero abruptamente pasó a ser operada por una cooperativa de conductores, y luego quebró.
A modo de reemplazo, se le autorizó a la línea 57 -actualmente a cargo del Grupo DOTA- un servicio por autopista entre Once y Moreno, pero que no llega a la estación de trenes de la Línea Sarmiento, sino que termina en la Autopista del Oeste y avenida Victorica, a 16 cuadras de la estación, a la que la línea 57 llega, pero con ramales que van a Palermo y Luján.
Este se ha transformado en el año de las alteraciones en el ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento, y en especial en los fines de semana largos. En cinco meses sumarán 17 los día en que se aplica alguna restricción. La primera fue el sábado 7 y domingo 8 de febrero, cuando no circularon los trenes entre Once y Haedo. El sábado 14 y domingo 15 del mismo mes directamente no hubo trenes entre Once y Moreno, mientras que el lunes 16 y martes 17 (feriados de carnaval), nuevamente estuvo interrumpido entre Once y Haedo.
El domingo 8 de marzo, la restricción se aplicó entre Once y Liniers. El sábado 28 del mismo mes desde el mediodía, estuvo cerrado el tramo entre Merlo y Moreno hasta el domingo 29 por la tarde. El jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril (Semana Santa), el servicio estuvo interrumpido entre Once y Liniers, mientras que a última hora del sábado 9 y primera hora del domingo 10 de este mes tampoco hubo trenes entre Once y Liniers. Por otra parte, el jueves 19 de febrero el servicio no funcionó por el paro general convocado por la CGT.