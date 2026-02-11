Una bebé murió en un hospital de Ensenada y descubrieron signos de abuso sexual

720 (7)

Todo comenzó la noche del martes, cuando la niña, identificada con las siglas V.A.A., fue trasladada de urgencia desde su casa en el barrio El Dique hasta el Hospital Gutiérrez de La Plata. Según informaron fuentes policiales, la menor ingresó al centro de salud con un cuadro de convulsiones y, a pesar del esfuerzo de los profesionales, murió a los pocos minutos de haber llegado.

Ante el reporte de los médicos sobre las heridas que presentaba la víctima, el fiscal Martín Almirón, a cargo de la UFI 8 de La Plata, ordenó la imputación de los padres de la beba, Miguel Ángel Allende y María Jimena Vieras. Además, la justicia involucró en el expediente al tío de la niña, Lucas Tomás Allende, mientras se intenta determinar qué fue lo que ocurrió dentro de la vivienda familiar.

Por el momento, el expediente está caratulado como “averiguación de causales de muerte”, aunque esto podría cambiar rápidamente tras conocerse los resultados de la autopsia prevista para este miércoles. Ese informe será fundamental para confirmar las sospechas de los peritos y se sumará al trabajo que vienen realizando el Gabinete de investigadores de la DDI La Plata y los oficiales de la Policía Científica.