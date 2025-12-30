En cuántos millones tasaron la mansión de Pilar adjudicada a autoridades de AFA

El informe oficial fue realizado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro.

La tasación incluyó a todos los muebles, inmuebles y autos de lujo que estaban dentro de la mansión ubicada sobre la calle Misiones 4097, en la localidad de Villa Rosa, en el partido de Pilar.

La parcela principal tiene un valor de US$5.600.000, mientras que el edificio de entrada se cotizó en US$134.000. En tanto la casa más importante tiene un valor de US$2.385.00 y la secundaria, de US$1.230.000.

El informe de los peritos judiciales también indicó que entre todos los autos que fueron secuestrados durante el allanamiento se alcanza un monto de US$3.861.100.

image El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó a Claudio Chiqui Tapia, Pablo Toviggino.

La pileta, el helipuerto y otros lujos

Además, se suman US$1.050.000 en concepto del depósito y US$1.490.000, que es el valor del galpón donde estaban estacionados los autos.

La piscina de la mansión tiene un valor de US$50.000. El helipuerto vale US$85.000, la cancha de Paddle, US$30.000, el bar $390.000 y la recepción US$350.000.

También se suma el quincho (US$1.490.000); el costo del lugar donde funcionan el spa, el gimnasio y la sala de máquinas (US$1.450.000); y la caballeriza (US$1.220.000).

De esta forma, la suma de todo lo secuestrado en el allanamiento sobre la mansión ubicada en la calle Misiones 4097, es de US$20.815.100.