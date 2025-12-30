Migraciones frenó a Javier Faroni cuando intentaba viajar a Uruguay y quedó bajo la lupa judicial

Fuentes del aeropuerto aportaron un dato llamativo, el involucrado llevaba consigo los pasaportes de sus familiares directos, además, una cámara de seguridad lo habría registrado descartando su teléfono celular luego de ser informado sobre la prohibición.

El expediente avanza por presuntas maniobras de lavado de activos, con montos millonarios que involucran a la entidad que conduce el fútbol argentino. En ese marco, el acusado figura entre los señalados por la investigación. También se activaron allanamientos en su vivienda del barrio El Yacht, en Nordelta, y en dos sedes de la AFA, ubicadas en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza.

La decisión judicial respondió a un pedido fiscal, impulsado por la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la PROCELAC, conducida por el fiscal general Diego Velasco.