Los gobernadores del Norte Grande se reúnen para armar una agenda conjunta

Los mandatarios también solicitarán más fondos para obras de infraestructura vial, además de pedir que se fiscalicen y ejecuten los fondos del fideicomiso SisVial (Sistema Vial Integrado).

Los mandatarios analizarán la posibilidad de pedirle al Gobierno nacional que lo recaudado por el ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos) se gire automáticamente a las provincias, como los fondos de la coparticipación.

Además, las provincias de Misiones y Corrientes tienen una demanda en común en referencia a la incorporación al tramo del río Paraná desde Confluencia hasta Posadas, a la Hidrovía.