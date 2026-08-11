Los gobernadores del Norte Grande se reúnen para armar una agenda conjunta

Una decena de mandatarios provinciales se reunirán en Misiones para reclamar por las "zonas cálidas", obras viales, coparticipación y manejo de la hidrovía.
Los diez gobernadores del enominado "Norte Grande" se reunirán este miércoles desde las 10:00 en Posadas, Misiones, con la intención armar una agenda conjunta de demandas al Gobierno nacional.
Hugo Passalacqua será el anfitrión de Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).
El encuentro comenzará a las 10 en el predio llamado “El Centro del Conocimiento”, ubicado al lado del aeropuerto General San Martín. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, será el interlocutor del Ejecutivo.
Según informaron fuentes allegadas a la reunión, entre otros temas, buscarán aunar criterios en el pedido para una tarifa diferenciada por “zonas cálidas” en cara a la llegada de la primavera y el verano, además se evaluará el impacto del fenómeno de "El Niño", por el cual se prevén fuertes lluvias y crecidas de los ríos en casi toda la región del Norte, a partir de septiembre.
Los mandatarios también solicitarán más fondos para obras de infraestructura vial, además de pedir que se fiscalicen y ejecuten los fondos del fideicomiso SisVial (Sistema Vial Integrado).
Los mandatarios analizarán la posibilidad de pedirle al Gobierno nacional que lo recaudado por el ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos) se gire automáticamente a las provincias, como los fondos de la coparticipación.
Además, las provincias de Misiones y Corrientes tienen una demanda en común en referencia a la incorporación al tramo del río Paraná desde Confluencia hasta Posadas, a la Hidrovía.
comentar