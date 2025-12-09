Julián Álvarez marcó en el triunfo de Atlético Madrid por Champions League

Guus Til abrió el marcador a los diez minutos para el PSV Eindhoven y el club holandés mantenía con solidez el resultado. Sin embargo, una mala salida del local dejó servida una oportunidad para Julián Álvarez y el argentino no dudó y definió con autoridad en la puerta del arco para establecer el 1-1 parcial en Holanda.

El argentino volvió a reencontrarse con el gol después de tres partidos sin convertir. Y anotó en el momento justo para cortar con las críticas por parte de los aficionados, especialmente tras la derrota ante el Barcelona, que lo dejó en el centro de la tormenta.

Esta victoria le dio alivio al Atlético Madrid y renovó la ilusión de meterse entre los ocho mejores de la tabla de la Champions League para acceder a los octavos de final. Con este resultado, el conjunto español quedó en la séptima posición con 12 puntos, por debajo del Real Madrid y del Inter de Lautaro Martínez.

Tras el encuentro, Diego Simeone elogió el rendimiento del delantero argentino: “Julián, desde que llegó, siempre ha rendido a un nivel altísimo. Y es persona, es humano”.

Resultados de la jornada de Champions League

Kairat Almaty 0-1 Olympiakos

Bayern Múnich 3-1 Sporting de Lisboa

Mónaco 1 - 0 Galatasaray

Atalanta 2 - 1 Chelsea

Barcelona 2 - 1 Eintracht Frankfurt

Inter Milan 0 - 1 Liverpool

PSV Eindhoven 2 - 3 Atlético de Madrid

Unión St. Gilloise 2 - 3 Olympique Marsella

Tottenham 3 - 0 Slavia Praga