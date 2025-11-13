Murió Jorge Lorenzo, Capece de El Marginal: "Lo despedimos con profunda tristeza"

Entre sus últimos trabajos con gran visibilidad, Jorge se convirtió en un rostro popular por sus participaciones en producciones televisivas en series de gran repercusión como "El marginal", "En el barro", que se estrenó este año. Y, también, por su rol en la ficción de tevé abierta "ATAV 2" (Argentina, tierra de amor y venganza), la última que hizo Pol-Ka antes de cerrar sus puertas.

Pero más allá de estos personajes que generaron un antes y un después en la exposición pública de Lorenzo, también se destacó participando en éxitos como "Casi Ángeles", "Son amores", "Costumbres argentinas", "Soy Gitano", "099 Central", "Alma Pirata" y "Rincón de Luz", entre muchas otras producciones.

Sin embargo, la interpretación que lo llevó a quedar en la memoria de todos fue por su personaje de "Capece", el guardiacárcel que se convirtió en la mano derecha del director del Penal de San Onofre". Y que, luego, pasó a ser como una especie de director general de cárceles, Sergio Antín, interpretado por Gerardo Romano.

QUIÉN ERA LORENZO

Nacido el 23 de diciembre de 1958, el actor falleció este miércoles 12 de noviembre de 2025, con más de 6 décadas vividas y transitadas. Además de su legado artístico, era reconocido por su activa participación en movilizaciones en defensa de la cultura y los derechos laborales, lo que también lo destacó a lo largo de los años.

"Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento", informó la Asociación Argentina de Actores al confirmar la triste noticia. Que descanse en paz.