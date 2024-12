Estiman en $3.000 millones la estafa de una concesionaria en Núñez

De acuerdo a un reporte sobre Delitos, Inseguridad y Violencia, desarrollado por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia de la Consultora Dr. Javier Miglino y Asociados, quedó acreditado que estas maniobras con la compra de vehículos 0 kilómetro no paran.

En las últimas horas, se presentaron casi 400 damnificados en la sede la empresa Grupo Central en Figueroa Alcorta y Lidoro Quinteros, en el barrio porteño de Núñez, frente al Monumental de River Plate, para encontrarse con que no hay autos, ni empleados ni respuestas. De acuerdo a lo manifestado por los afectados los daños alcanzarían la cifra de 3.000 millones de pesos.

"Estamos representado a 26 damnificados que han comprado autos nuevos en los últimos meses a la empresa Grupo Central. Algunos ya dejaron en parte de pago su vehículo usado y otros pagaron la totalidad en efectivo o por transferencia. Los plazos de entrega se han agotado y los autos no aparecen. Para peor estuvimos esta mañana en el lugar y solamente hay dos sujetos que simulan pintar y un tipo de seguridad. Las oficinas completamente vacías y el local también. Sólo quedará la acción penal respectiva", dijo el doctor Javier Miglino, abogado experto en estafas y Director de Defendamos Buenos Aires.

Uno de los damnificados, Camilo F. de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, dio a conocer su caso: "En julio de este año encuentro por Mercado Libre una publicación de un auto que me interesaba. Era cero kilómetro. Fui hasta la agencia del Libertador", agregó. "Me dicen el precio, yo tenía un Peugeot 208 del año 2020. Yo pedía 10 mil dólares, ellos me bajaron solo un 15% el valor (...) Les entrego mi vehículo y en dos pagos más les liquido la diferencia, que eran unos 6.000 dólares. No me dieron el auto y decidí iniciar las acciones por estafa".

En tanto, Aníbal L., de la ciudad de Formosa, señaló: "Hace tres meses compré al contado un Fiat Cronos. Pagué 21 millones de pesos por transferencia. Había entregado en efectivo un millón para hacer la reserva. Pedí color rojo y me ponían excusas por el color. Hace un mes acepté cualquier color y nada. Ahora pasa esto que se borran y desaparecen. Voy a hacer la causa por estafa".