Examen de residencias: cómo fue la nueva prueba tras el escándalo

La nueva instancia evaluativa se realizó en el Palacio Libertad bajo estrictas medidas de control, luego de detectarse un posible fraude en la primera prueba realizada el 1 de julio en Parque Roca.

image El tuit de Mario Lugones.

En una publicación en su cuenta X, el ministro de Salud Mario Lugones destacó: “Hoy rindieron 117 de los 141 aspirantes a residencias médicas para validar sus notas. De este total, 109 son extranjeros. Desde el Ministerio de Salud priorizamos el mérito: ante los resultados irregulares, tienen que revalidar su nota y demostrar su formación".

“Detrás de cada médico hay pacientes que merecen atención segura y de calidad. Defender el mérito es cuidar la salud de los argentinos, escribió el ministro.

Entre los asistentes a esta nueva instancia también se presentó el médico ecuatoriano que fue denunciado por presuntamente utilizar lentes digitales para copiarse. Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso este examen extraordinario para quienes presentaron resultados incongruentes en la prueba anterior.

En este contexto, la cartera denunció penalmente a uno de los postulantes sospechado de haber cometido fraude mediante el uso de lentes con cámara.

image El postulante fue descubierto en pleno examen.

La convocatoria, formalizada mediante la Disposición 61/2025 y la Resolución Ministerial N° 2274/25, se centra en los médicos que alcanzaron más 86 puntos en el examen del 1 de julio, pero cuyos antecedentes académicos generaban dudas sobre los resultados obtenidos en esa evaluación.

Luego de la revisión de los 268 casos sospechosos, el Gobierno informó la semana pasada que más del 50% tendría que volver a someterse al examen y convocó a 141 médicos, de ese grupo, hoy asistieron 117.

El Ministerio de Salud presentó una denuncia penal tras advertir resultados atípicos y la utilización de tecnología para cometer trampa. La investigación evidenció que una de las personas involucradas obtuvo 92 puntos sobre 100 en el examen, frente a los 69 puntos alcanzados previamente en una evaluación similar. También precisaron en forma oficial que cerca del 45% de los 268 postulantes afectados son egresados de universidades extranjeras.

