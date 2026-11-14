Explosión en Escalada: vecinos denuncian abandono y reclaman respuestas

Los reclamos también estuvieron dirigidos al municipio de Lanús, al que exigieron garantizar las condiciones de seguridad y brindar soluciones habitacionales a quienes no pueden regresar a sus propiedades.

"Tenemos familias que perdieron todo y nadie se hace cargo. El municipio tiene que hacerse cargo y garantizar que Beltrán es seguro. Nos evacuamos solos y estamos solos", sostuvo otro vecino.

La búsqueda de un operario desaparecido

Uno de los testimonios más preocupantes fue el de Guillermo, amigo de Marcelo García, quien aseguró que el trabajador de Metrogas se encontraba realizando tareas en la zona cuando ocurrió la explosión y desde entonces no pudieron localizarlo.

"La familia está esperando. Desde la empresa los ningunean, nadie les dice nada", denunció.

Según explicó, los familiares recorrieron distintos hospitales sin obtener información precisa. También recibieron versiones contradictorias sobre el destino del cuerpo de una persona fallecida que todavía no había sido identificada.

"Todo indica que es él, pero hay dos nenes que están esperando y que preguntan por su papá y la mujer está esperando una respuesta", lamentó.

De acuerdo con el testimonio, las autoridades indicaron que recién el martes podrían confirmar si el cuerpo encontrado corresponde al operario desaparecido.

Denuncias por la falta de asistencia

La dueña de un colegio ubicado sobre Beltrán al 300, a dos cuadras del lugar de la explosión, aseguró que debieron evacuar a los alumnos por sus propios medios al advertir la presencia de humo.

"A nosotros nadie nos informó en ningún momento. Nos autoevacuamos solos", relató, y cuestionó que no recibieran advertencias de Defensa Civil, la Policía ni de la empresa distribuidora.

Por su parte, la propietaria de una librería situada a unos 100 metros del lugar contó que había percibido un intenso olor a gas antes del siniestro y que incluso consultó a una cuadrilla que trabajaba en la zona.

Según su relato, los operarios le informaron que se había roto un caño y reconocieron que la situación era peligrosa.

Media hora después ocurrió la explosión. "Vibró todo y sentía como que me presionaba. Fue un caos, una guerra. Había gente quemada, los pibes deambulaban como zombies, había gente gritando y llorando", recordó.

Otros vecinos advirtieron sobre posibles nuevas pérdidas de gas y manifestaron temor de regresar a sus viviendas sin garantías de seguridad.

Metrogas comenzó a restablecer el servicio

En medio de los reclamos, Metrogas informó que comenzó a normalizar el suministro en gran parte de la zona céntrica de Remedios de Escalada, bajo estrictas condiciones de seguridad.

Sin embargo, aclaró que en las inmediaciones de Enrique del Valle Iberlucea y Coronel Fray Luis Beltrán, donde ocurrió la explosión, el servicio continuará interrumpido hasta que las autoridades autoricen su restitución.

La compañía aseguró que mantiene contactos con funcionarios municipales y que permanece a disposición de las familias afectadas para brindar asistencia.

Durante la tarde también comenzaron las tareas de remoción de escombros, luego de que los bomberos se retiraran del sector. Personal de la Policía Federal inspeccionó las ruinas con perros entrenados para descartar la presencia de otras víctimas.

Entre quienes participaron de la protesta estuvieron el fotógrafo Pablo Grillo y su padre, Fabián, vecinos de Lanús. El reportero gráfico sufrió graves heridas durante una manifestación de jubilados frente al Congreso en marzo de 2025.