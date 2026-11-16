2. "He experimentado las limitaciones de la enfermedad y he recibido cuidados por los que estoy profundamente agradecido, lo que me lleva a pensar en tantos hombres y mujeres que carecen de medios para obtener un diagnóstico oportuno o recibir los tratamientos que necesitan".

3. "Artigas aparece solo en su monumento y, luego, entre los hombres. Ese detalle trae a la memoria unas palabras que pronunció después en el Congreso de abril de 1813: 'mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana'. En un mensaje unía el origen de la autoridad y la responsabilidad de quien la ejerce" (Durante una de sus misas en Uruguay).

4. "El mate es signo de familiaridad, de amistad y de encuentro. Nos enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan"

5. "El desarrollo de estas tecnologías debe ampliar las capacidades humanas y que la persona que trabaja no quede reducida en una pieza prescindible”. (Sobre los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial)".

6. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

7. "La noble labor que realizan aquí cada día (en referencia al Cottolengo Don Orione), con tanto cariño, esfuerzo y dedicación, es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad: la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz".

8. "La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública, en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino".

9. "Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social".

León XIV, a bordo del papamóvil, al llegar a la misa histórica en Luján.

10. "Argentina, levántate y camina".

11. "¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, levántense", durante la vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

12. "La vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital. Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión".

13. "Los movimientos populares, la economía popular y los trabajadores informales, los cartoneros, los campesinos, los artesanos, son expresiones vivas de esta subsidiariedad activa que el Papa Francisco ha defendido en sus discursos".

14. "Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias. Con su demanda de inclusión social, ellos abogan por esas tres T: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social".

15. "Gracias por recibirme con tanto cariño. Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!".

16. "Me alegra profundamente volver al Perú”.

17. "En 2015 recibí la nacionalidad peruana. Aquel acto manifestó un vínculo que este pueblo había ido tejiendo en mi vida desde mucho antes. Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes".

18. “Para las familias, la paz tiene un significado muy concreto: salir a trabajar sin temor, cuidar de los hijos y regresar a casa con serenidad. Son aspiraciones sencillas, pero nadie debería verse privado de ellas”.

19. “Perú ha atravesado momentos difíciles que han puesto a prueba la convivencia entre sus habitantes. Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia y las diferencias puedan afrontarse con respeto”.

20. "Queridos hermanos y hermanas, mi camino llega a su fin, pero el tiempo de misión continúa".