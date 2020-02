Expo Golosinas vuelve con novedades y nuevos desafíos

La actividad auspiciada por la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines (ADGYA), y bajo la organización integral de HS Eventos, tiene el rol de ser el encuentro imperdible para comerciantes y profesionales del sector donde se presentan los productos y servicios ofrecidos por las empresas.

Reúne a los fabricantes de todos aquellos productos y servicios que llegan a los canales minoristas (kioscos, almacenes, autoservicios, etcétera) a través de los distribuidores nucleados en ADGYA. Por eso, es una excelente oportunidad para que se exploren las mejores oportunidades comerciales y las alternativas para lograr el objetivo de repuntar el consumo y continuar en la senda del crecimiento, desarrollo y profesionalización del sector.

En tanto, esta Expo Golosinas 2020 tiene el desafío de superar la cantidad de visitantes que recibió el año anterior, el cual contó con más de 1900 personas (lo que ya había significado un incremento del 30% respecto al 2018).

Lugar de desarrollo: Centro de Exposiciones Costa Salguero – Pabellón 6

El predio elegido para el desarrollo de ExpoGolosinas 2020 es de fácil acceso, seguro y con un amplio estacionamiento.

Días y horario: Jueves 19 y Viernes 20 de marzo, de 14 a 21 horas

Acerca de ADGYA:

ADGYA es una entidad que, desde 1938, nuclea a los más importantes distribuidores de golosinas, galletitas y afines, a lo largo y a lo ancho del país, cubriendo el universo de minoristas. Dicha Asociación, interactúa representando al sector de la distribución en distintos foros y Asociaciones, donde traslada, en forma constante, todos aquellos temas de interés del mayorista al que representa, como así también de la problemática industrial a los que invita a sumarse a través de los representantes de las empresas proveedoras. Como organizador de la Expo Golosinas 2018 le brindará a sus asociados encuentros ideales para generar posibilidades de negocios. ADGYA se encuentra en actuación permanente con la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (integrantes de la Comisión de Asesoramiento de la Pequeña y Mediana Empresa); CAME (Consejero titular); INTERCÁMARAS (Integrantes y fundadores de este grupo de trabajo, en el que participan entre otros, CADAM. FABA, COPAL, CAS, ETC. y donde se presentan y gestionan temas de tratamiento común, tales como tasas municipales, reglamentación de publicidad en los locales, etc.); y la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS, con la cual mantiene reuniones regulares para intercambio de información, encuentros de negocios con empresarios del MERCOSUR, contactos comerciales organizados con los representantes de la División golosinas, dentro del área de Alimentos. Para mayor información: www.adgya.org.ar.

Acerca de HS Eventos:

HS Eventos es la única empresa de servicios integrales para el mercado ferial que ofrece organización y realización de eventos corporativos y exposiciones desde 1983. Como organizador de Expo Golosinas 2018, pone su sello distintivo: lograr encuentros de negocios donde, tanto empresas expositoras como visitantes, puedan concretar un intercambio comercial exitoso. Siempre trabajando con un alto estándar de calidad, eficacia y eficiencia. Con el profesionalismo y la experiencia de organizar las siguientes exposiciones: Argentina Franquicias, MABYN, CAFIRA, ExpoEventos, ExpoQuilmes, Salón de la Moda Argentina; entre otras. Lleva realizadas más de 200 exposiciones a lo largo de sus casi 35 años de trayectoria. Ha construido más de 3.200 stands artesanales, modulares de aluminio (con su “Sistema HS”) y combinados y más de 300 infraestructuras para exposiciones y congresos nacionales e internacionales. También, es Editor de Revista RAC &V. Realiza todo tipo de eventos Corporativos, Congresos y Seminarios. HS Eventos es miembro de AOCA, del Buenos Aires Bureau y COCAL. Para mayor información: www.hseventos.com.ar.