Adiós a Norma Nolan, la única argentina que conquistó la corona de Miss Universo

“Como la primera mujer argentina en ostentar la corona de Miss Universo, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores. Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado”, expresó la institución en un texto acompañado por un video de su coronación.

Una noche que la convirtió en leyenda

Nacida el 22 de abril de 1938 en Venado Tuerto, Santa Fe, Norma Nolan había estudiado Secretariado antes de iniciar su carrera como modelo en televisión. Su salto al reconocimiento internacional llegó en 1962, cuando ganó el concurso Miss Argentina, superando a Zulma Faiad, y representó al país en el certamen mundial.

El 14 de julio de ese año, en Miami Beach, Estados Unidos, Nolan se impuso entre 51 participantes y se convirtió en la décima mujer en la historia en llevar la corona, que se entregaba desde 1952. Su victoria fue celebrada como un orgullo nacional: el jurado, compuesto por nueve miembros, la eligió por sobre candidatas de gran proyección como la islandesa Ann Geirsdottir, la finlandesa Anja Aulikki Havinen, la brasileña María Olivia Reboucas y la china Helen Liu.

Hasta el presente, Nolan sigue siendo la única argentina en conquistar el título máximo de belleza.

Una vida de bajo perfil

Tras su año de reinado, durante el cual trabajó con reconocidos diseñadores y fue imagen de numerosas campañas publicitarias, Nolan decidió instalarse en Miami. Allí desarrolló su vida lejos del centro de la escena mediática, con un bajo perfil y resguardando su intimidad.

A pesar de la distancia y el paso del tiempo, su nombre siempre estuvo ligado al orgullo argentino en el escenario internacional. La despedida oficial de la organización Miss Universo volvió a recordarlo: la huella de Norma Nolan permanece intacta más de seis décadas después de su histórica coronación.