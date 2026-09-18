FATE: la Justicia ordenó el desalojo, los trabajadores mantienen la toma

El tribunal sostuvo que, después de más de siete meses de conflicto, la continuidad de la ocupación ya no tenía capacidad para destrabar la situación ni favorecer una eventual reapertura de la fábrica. La resolución también aclaró que la restitución del inmueble no implica una definición sobre el fondo del conflicto laboral.

La Cámara señaló además que 24 personas se encuentran imputadas por la ocupación y que, de acuerdo con la documentación presentada por la empresa, la cantidad de trabajadores que no aceptaron desvincularse y finalmente fueron despedidos se redujo a 196. FATE informó que entre febrero y mayo se registraron unas 900 bajas ante ARCA y que actualmente no cuenta con empleados en relación de dependencia.

Desde el SUTNA calificaron el fallo como una decisión “aberrante” y convocaron a los trabajadores y a organizaciones solidarias a reforzar la presencia en la planta.

El gremio anunció para este viernes 18 de septiembre, a las 10, un abrazo y una conferencia de prensa frente a la fábrica para comunicar los próximos pasos.

La Justicia, por su parte, indicó que el eventual desalojo deberá realizarse mediante protocolos y medidas de cuidado que permitan reducir al mínimo los riesgos para las personas que permanecen en el predio.

La empresa, perteneciente a la familia Madanes Quintanilla, atribuyó el cierre a la pérdida de competitividad y al deterioro de las condiciones del mercado. Entre los factores mencionó el ingreso de neumáticos importados, especialmente desde China, los altos costos locales, la caída de la demanda interna y las dificultades para sostener las exportaciones.

FATE también señaló los conflictos gremiales, incluidos paros y bloqueos que, según la compañía, afectaron la producción.

El deterioro de la situación se había iniciado años antes. En 2019, la empresa había solicitado un Procedimiento Preventivo de Crisis cuando contaba con unos 2.000 empleados. En 2024 volvió a recurrir a ese mecanismo y despidió a 97 trabajadores, al argumentar que la diferencia de costos frente a los productos importados hacía difícil sostener la actividad.