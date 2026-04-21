Kicillof y Espinoza denunciaron la crítica situación de los municipios y las provincias.

Por su parte Espinoza aseguró que el Gobierno Nacional “está generando una catástrofe económica y social. Han quebrado más de 20 mil productores rurales de la industria vitivinícola en Mendoza y San Juan”.

“Lo mismo está pasando con los cítricos en la Mesopotamia, con la industria avícola, y en cada una de las economías regionales”, indicó el titular de la FAM

Espinoza apuntó al “desastre de la apertura indiscriminada de importaciones en Tierra del Fuego y, obviamente, las ciudades industriales de la Argentina, que se están cayendo a pedazos porque cerraron más de 22.000 empresas”

“Bajan las cortinas de nuestras fábricas y también de nuestros comercios”, aseguró Espinoza quien instó al Poder Ejecutivo a retrotraer el precio de la nafta al 1° de marzo, y reactivar la obra pública.