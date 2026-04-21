Kicillof y Espinoza denunciaron la crítica situación de los municipios y las provincias.

“El gobierno de Milei no puede hacerse más el sordo, el ciego, el mudo y el distraído. Las cosas que están pasando son graves”, advirtió el Gobernador
El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof dialogó este martes con el presidente de la Federación Argentina de Municipios, (FAM) Fernando Espinoza sobre el impacto negativo de las políticas del presidente Javier Milei están generando en las economías locales y provinciales.
Kicillof y Espinoza encabezaron el Encuentro Nacional de Gobiernos Locales junto a intendentes e intendentas de todo el país, funcionarios provinciales y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.
En ese marco, Kicillof destacó que los intendentes y la FAM “tienen un papel y un protagonismo primordial, son el primer escalón de nuestra democracia, son los que viven lado a lado con sus vecinos, y reciben las necesidades, demandas, y dificultades”.
En ese narco “el gobierno de Milei no puede hacerse más el sordo, el ciego, el mudo y el distraído. Las cosas que están pasando son graves, se tienen que conocer, no son un hecho puntual, ni partidario, es la realidad de la República Argentina”, enfatizó Kicillof.
Por su parte Espinoza aseguró que el Gobierno Nacional “está generando una catástrofe económica y social. Han quebrado más de 20 mil productores rurales de la industria vitivinícola en Mendoza y San Juan”.
“Lo mismo está pasando con los cítricos en la Mesopotamia, con la industria avícola, y en cada una de las economías regionales”, indicó el titular de la FAM
Espinoza apuntó al “desastre de la apertura indiscriminada de importaciones en Tierra del Fuego y, obviamente, las ciudades industriales de la Argentina, que se están cayendo a pedazos porque cerraron más de 22.000 empresas”
“Bajan las cortinas de nuestras fábricas y también de nuestros comercios”, aseguró Espinoza quien instó al Poder Ejecutivo a retrotraer el precio de la nafta al 1° de marzo, y reactivar la obra pública.
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