Fuerte temporal en Mendoza: miles de usuarios sin luz y rescates en toda la provincia

Las precipitaciones alcanzaron los 60 milímetros en el Gran Mendoza, lo que representó en pocas horas la quinta parte del total anual de agua que cae en la región. Defensa Civil informó que las incidencias se debieron al desborde de cauces y canales, caída de árboles y cortes de luz, lo que afectó la vida cotidiana en el área metropolitana y el sur provincial.

El fenómeno comenzó pasado el mediodía en Maipú y Luján de Cuyo, extendiéndose rápidamente hacia la Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. La magnitud de la tormenta provocó la inundación de acequias y rutas y la caída de árboles que afectaron el suministro eléctrico y el transporte público.

Desde la empresa distribuidora de energía eléctrica señalaron que más de 56.000 suministros fueron afectados durante la tarde del viernes. Además, el servicio del Metrotranvía debió interrumpirse momentáneamente por la caída de un árbol sobre el tendido en la intersección de calle Belgrano y Avenida Emilio Civit.

La situación hídrica también se complicó debido a que las plantas potabilizadoras de Alto Godoy, Benegas y Luján 1 y 2 quedaron fuera de servicio.

En términos de daños estructurales, los departamentos más afectados fueron San Martín, con aproximadamente 123 reportes entre árboles caídos y derrumbes de techos, y Tupungato, donde se registraron más de 60 viviendas inundadas.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en Godoy Cruz, cuando tres niños cayeron al Dique Maure y fueron arrastrados por la repentina crecida. Tras un operativo de Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios, se constató que los menores lograron salir por la ladera sur del río y se encuentran en buen estado de salud.

En paralelo, en la zona de Anchoris, la fuerza del agua arrastró una topadora en la ruta 40, obligando al rescate de un operario que había quedado varado sobre la maquinaria.

El Gobierno de Mendoza confirmó que, pese a la severidad del evento, no hubo víctimas fatales ni heridos graves. Para las próximas horas, la Dirección de Contingencias Climáticas mantiene la alerta naranja, anticipando abundantes precipitaciones, actividad eléctrica intensa y posible caída de granizo.