Granja Tres Arroyos: ordenan la reincorporación de 1.200 trabajadores despedidos

Durante el encuentro también se acordó la donación de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que deberá concretarse durante la próxima semana.

El conflicto laboral ocurre en medio de la grave situación financiera de Granja Tres Arroyos.

La crisis de Granja Tres Arroyos

El conflicto laboral se desarrolla en medio de la delicada situación financiera de Granja Tres Arroyos. La compañía negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por U$S350,9 millones, que contempla quitas de hasta el 75%, plazos de pago de siete años, el ingreso de nuevos inversores y la venta de activos.

A eso se suma la intervención de la Justicia, que ordenó embargos sobre propiedades vinculadas con Joaquín y Elba De Grazia, accionistas del grupo, y dispuso una inhibición general de bienes contra Avex y otras cinco personas. La empresa avícola también enfrenta cuatro pedidos de quiebra y ejecuciones promovidas por sus acreedores.

La crisis ya había derivado en cierres, suspensiones y una reducción de las operaciones en varias unidades productivas. La planta de Capitán Sarmiento permanece paralizada desde el 31 de agosto, mientras que también se registraron conflictos en establecimientos de Tristán Suárez, Pilar, Río Cuarto y Concepción del Uruguay.