Habló el hombre al que le cayó un blindex en la cabeza mientras estaba sentado en un bar

accidente bar palermo blindex Pablo declaró en televisión (captura de imagen).

ssstwitter.com_1767966133273

El hombre, de 50 años, tuvo un antes y un después en su vida, porque el 13 de diciembre un blindex de grandes dimensiones le cayó en la cabeza desde una considerable altura y, por un milagro, solo le dejó cortes en la cabeza y en los brazos.

Desde el SAME confirmaron que sufrió un traumatismo cortante en el brazo izquierdo y en la cabeza, sin riesgo de vida, y fue trasladado al Hospital Pirovano.

Aunque los médicos hayan comunicado que no corrió riesgo su vida, Pablo sigue con problemas de salud tras esta situación. El hombre contó que le dieron 30 puntos y que se le cortó un tendón del brazo, por lo que lo tuvieron que operar.

Pablo expresó: "Podía haber perdido el brazo o la muerte directamente. Ahora estoy vivo para contarlo, pero si no, esto era el Cementerio de la Chacarita. Le doy gracias a Dios que estoy vivo. Tengo complicaciones, me duele mucho la cabeza, el brazo y ahora tengo que hacer rehabilitación” y agregó: "Mi día a día no es nada fácil. Tengo que arreglármelas con un solo brazo y hasta para cortar la comida me tiene que ayudar mi familia”.