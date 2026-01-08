Video estremecedor: un hombre se encontraba comiendo en Palermo y un blindex le cayó en la cabeza

El blindex es un vidrio de doble protección, que lo convierte en un arma letal si cae desde alturas. El video es espeluznante:

De inmediato, personal de la Comisaría Vecinal 14B se desplazó hasta la cafetería, ubicada sobre la calle Ciudad de la Paz al 300, en Palermo, que dio aviso inmediato al SAME.

En el lugar, el personal médico atendió a un hombre de 50 años que presentaba heridas cortantes en el antebrazo izquierdo y en la cabeza, aunque se encontraba fuera de peligro.

Tras el procedimiento, Bomberos de la Ciudad ascendieron hasta el departamento desde donde se desprendió el blindex. El inmueble estaba deshabitado, ya que su dueño vive en la provincia de Córdoba, pero el encargado del edificio contaba con las llaves, lo que permitió el ingreso.

Como medida preventiva y ante el riesgo de un nuevo desprendimiento, los bomberos retiraron la segunda placa de vidrio que permanecía en la ventana.

En el hecho intervino la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Amanda Berstein, que investiga las circunstancias del desprendimiento del blindex y las causas que lo provocaron.