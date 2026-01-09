Tremendo temporal en Córdoba: cuáles fueron las ciudades más afectadas

Un gran temporal azotó a Córdoba y afectó a varias ciudades de la provincia. La acumulación de agua alcanzó los 170 milímetros en algunas zonas.
El temporal que pasó por Córdoba produjo severos inconvenientes en muchas localidades por la gran cantidad de agua que cayó durante las últimas 24 horas.
Desde el Gobierno de la provincia de Córdoba informaron que se acumularon aproximadamente 170 milímetros en un solo día.
A través de un comunicado, se informó que las precipitaciones que se produjeron durante las últimas 24 horas dejaron un acumulativo en varios puntos de la provincia y que superaron los promedios habituales de esta época del año.
Las zonas más afectadas son las del centro, norte y oeste de Córdoba. En Agua de las Piedras, Cuenca del Río Pinto, se registró el nivel más alto con 170 milímetros. Estas son las otras ciudades que más agua acumularon:
El comunicado expresa: “Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la situación hidrometeorológica, especialmente en cuencas y zonas serranas, ante la posibilidad de crecidas repentinas y anegamientos localizados”.
