Tremendo temporal en Córdoba: cuáles fueron las ciudades más afectadas

temporal cordobaa Varias ciudades de la provincia de Córdoba sufrieron inconvenientes e inundaciones por las grandes precipitaciones.

Desde el Gobierno de la provincia de Córdoba informaron que se acumularon aproximadamente 170 milímetros en un solo día.

A través de un comunicado, se informó que las precipitaciones que se produjeron durante las últimas 24 horas dejaron un acumulativo en varios puntos de la provincia y que superaron los promedios habituales de esta época del año.

Las zonas más afectadas son las del centro, norte y oeste de Córdoba. En Agua de las Piedras, Cuenca del Río Pinto, se registró el nivel más alto con 170 milímetros. Estas son las otras ciudades que más agua acumularon:

El Durazno-Tanti, con 130 mm.

Villa del Totoral con 128,8 mm.

Pampa del Gato (cuenca Santa Catalina), que alcanzó 126,8 mm.

Tanti (EDAR) con 124,4 mm.

Los Hornillos, donde se contabilizaron 119,8 mm.

Ascochinga–La Cumbre con 115 mm.

Altas Cumbres alcanzó los 114,6 mm.

Cosquín tuvo acumulación de 108,2 mm.

La Cumbre (planta de agua), con valores cercanos a los 85 mm.

Tinoco con 106,4 mm.

Rayo Cortado con 105,4 mm.

Colonia Caroya superó los 89,4 mm

Bouwer, con 86,4 mm.

Conlara, Colanchanga y Capilla de los Remedios, las lluvias oscilaron entre 84 y 88 milímetros.

El comunicado expresa: “Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la situación hidrometeorológica, especialmente en cuencas y zonas serranas, ante la posibilidad de crecidas repentinas y anegamientos localizados”.