"Estoy sorprendida. Todavía sin caer. Viví muy tranquila el juicio, a diferencia de que fue tortuoso el proceso judicial anterior", afirmó Otero en declaraciones al Destape Radio.

El periodista y bloguero conocido por haber participado en el programa de televisión 6,7,8, fue condenado a 9 años de prisión por el delito de "abuso sexual agravado por acceso carnal". Sin embargo, la jueza resolvió absolverlo por la denuncia de otra joven, que pidió reserva de identidad y declaró la semana pasada sin público.

“Yo pensaba que violación era en la calle, en un descampado, de un desconocido, y no me entraba en la cabeza que una relación consentida pudiera tener una violación", consideró la mujer, y agregó: "Cuando llego a la UFEM (Ministerio Público Fiscal), que es un espacio al que recomiendo ir para denunciar, ahí me explicaron que eso era violación".

ADEMÁS:

Con relación al proceso judicial, Otero destacó que “no estaban enfocados en el monto de la pena” y agregó: “Queríamos que el Poder Judicial pudiera reconocer que en todo momento yo dije que era consentido hasta que en un momento dejó de serlo".

Cabe destacar que los fundamentos del fallo se conocerán el miércoles que viene y en el caso de que la sentencia quede firme, se realizará la detención del periodista. Además se ordenó que se incorpore el perfil genético de Carrasco al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.